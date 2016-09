Česká tenistka Karolína Plíšková šokovala svět stejně jako test atomové bomby KLDR

Ranní prohlídka webů celého světa byla v pátek poměrně monotónní – většině vévodil údajný test atomové bomby, který provedla Severní Korea. Opět to svět šokovalo. A další šok se týkal Česka – tenistka Karolína Plíšková porazila senzačně na US Open dnes už bývalou světovou jedničku Serenu Williamsovou. Také je to považováno za bombu. I když ne nukleární.