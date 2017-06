Den, kdy sestoupil Kajínek na zem: Malba, která způsobila prvotřídní poprask | Reflex.cz

Ukrývá se za nečitelným úsměvem Mony Lisy fakt, že neměla v pořádku chrup? A není Mona náhodou chlap? Sedí vedle Ježíše během da Vinciho Poslední večeře apoštol Jan, anebo je to ženská? A je v Knížákově dvousoší Václavka a Dášenka vskutku ukryt plánek Tleskačova létajícího kola? K věčným otázkám kunsthistoriků z celého světa přibyla další. Jak vykládat monumentální plátno Den, kdy sestoupil Kajínek na zem, které bylo před několika dny objeveno v lešenářské trubce ve sklepě domku bývalého policisty Jana Felcmana, jenž jako první přijel na místo střelby na plzeňském předměstí, kde zahynul podnikatel Štefan Janda a jeho bodyguard? A kdo jej namaloval? A kdy? A proč?

Každopádně – obraz Den, kdy sestoupil Kajínek na zem vzbudil mezi odbornou veřejností ab-so-lut-ní poprask. Přední světoví kunsthistorici se jednohlasně shodli, že se jedná o největší dílo magického realismu, jaké kdy spatřilo světlo světa. Aniž to kdo z nich řekl nahlas, nález byl jasným signálem, že hašteřit se donekonečna o to, co znamená na Van Goghově Slunečnicích ta bílá kaňka na lesklé váze, v níž se odráží světlo, je přinejmenším pošetilé. „Plzeňské plátno“ skýtá mnohem větší výzvu.

Po tři květnové dny hostil salónek restaurace U radnice v centru Plzně výkvět teoretiků malby z celého světa, kteří vystavené plátno v rámu údajně odlitém ze strhaných frček degradovaných policejních důstojníků doslova „ošukali“, jak se v branži říká: fotili si je foťáky v režimu makrodetail, rýpali do plátna nožíky, vzorky barvy spouštěli do zkumavek se záhadnými roztoky a podobně.

Třetí den sepsali kolektivní prohlášení, jehož obsah měl být utajen až do roku 2089, kdy budou všichni jeho signatáři již spolehlivě po drnem. K tak šokujícím a choulostivým závěrům došli. Naštěstí došlo k tradičnímu českému úniku, a tak vám text nyní předkládáme. Upozorňujeme však, že interpretaci díla Den, kdy sestoupil Kajínek na zem neunese každý.

