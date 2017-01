Jste závislí na sociálních sítích? Vyzkoušejte se

I když odborníci zatím nejsou zajedno v tom, zda na sociálních sítích můžeme být závislí v lékařském smyslu slova, shodují se, že nadměrné užívání může být a často je víc než problematické. Tím spíš, že ti, jež sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter….) nadužívají, to nevidí, odmítají si to přiznat a problémy, jež jim to způsobuje (zanedbávání rodiny, reálných přátel a sociálních vazeb, prokrastinace apod.), bagatelizují.