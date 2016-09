Svět byl šokován atomovým testem KLDR, ale Jihokorejci hledali na webu sexy zpěvačku a … vlhčené ubrousky

Kdo jiní, než obyvatelé Jižní Koreje by se měli bát vojenského nukleárního programu Severní Koreje? Jenže jak se ukazuje, Jihokorejci jsou k této věci laxní, nevěří, že KLDR na ně zaútočí a berou to s velkou rezervou. Bylo to vidět i minulý pátek. Všechna média ve světě masivně informovala o pátém testu možné jaderné zbraně režimu diktátora Kim Čong-una, ale v Jižní Koreji lidi zajímalo něco úplně jiného.