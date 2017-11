Příznivci menšinové vlády by měli jasně říct, jak budou hlasovat v otázce Babišova vydání

Někdo asi namítne, že je možná i vláda babišovců bez Babiše (respektive i bez pana spoluobviněného Faltýnka). Ta by byla sice méně kontroverzní, nicméně z morálního hlediska by zmíněný kabinet „Babiš light“ byl též hodně problematický. Čtenář či divák by musel být praštěn koblihou do hlavy, aby si relevantně myslel, že by zmíněný kabinet Andrej Babiš ze zákulisí neovlivňoval a neúkoloval. Čistě teoreticky, ledaže by v hnutí ANO došlo k opravdovému puči a Babiš s Faltýnkem by byli vyloučeni, pak by bylo teprve možné věřit, že nemají na vládu vliv.

Nicméně zpět k hlavnímu tématu dnešního komentáře. Jak může někdo rozumný hlasovat pro Babišovu menšinovou vládu a zároveň pro jeho vydání orgánům činným v trestním řízení? To mi hlava opravdu nebere. Věřme, že politici jsou schopni alespoň trochu konzistentního uvažování a že své kroky nečiní nahodile anebo jen dle pokynů, které jim dávají marketingoví mágové à la M. Prchal či J. Horák, aby se zavděčili veřejnému mínění. Uvědomme si, dokud je čas, že nemožno koblihu sníst a zároveň ji mít.

Jelikož jsem se v minulých komentářích výrazněji věnoval mj. i tzv. Pprátům, jsem velice zvědav, jak si s touto otázkou poradí tento nový, netradiční politický subjekt. Piráti přece dělají všechno jinak a současně v gejzíru svých „transparentních“ prohlášení mj. řekli, že z dvaceti pirátských programových priorit A. Babiš patnácti z nich prý pozitivně přisvědčil. No, uvidíme.

Poněvadž jsme před pár dny oslavili výročí 17. listopadu, tak si na závěr glosy dovolím citovat takřka osmdesátiletou seniorku z naší ulice, která mj. měla za minulého režimu velké potíže kvůli politice: Nikdy bych nevěřila, že 28 let po sametové revoluci bude vládu sestavovat bývalý „estébák“, a navíc stíhaný za hospodářskou trestnou činnost.

Autor je právník a publicista