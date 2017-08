Další krok k premiéru Babišovi? Zeman oznámil, že jmenuje předsedou vlády vítěze voleb

Prezident Miloš Zeman jmenuje premiérem vítěze říjnových voleb. Serveru Aktuálně.cz to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Reagoval tak na žádost policie, aby Sněmovna vydala k vyšetřování poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) kvůli případu dotace na vybudování farmy Čapí hnízdo. Hnutí ANO, jehož je Babiš předsedou, výrazně vede v posledních předvolebních průzkumech. Podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska Zeman ale v minulosti kvůli případným obviněním vládu jmenovat nechtěl a mění postoj podle toho, jak se to hodí jemu a jeho spojencům.

Podle Ovčáčka se Zeman stále drží svého dřívějšího vyjádření, že novým premiérem jmenuje vítěze voleb. "To platí. O vině a nevině rozhoduje soud, ne (Martin) Plíšek (TOP 09) nebo (Miroslava) Němcová (ODS)," napsal Ovčáček s poukazem na předsedkyni a místopředsedu mandátového a imunitního výboru, který se bude policejní žádostí o vydání Babiše a Faltýnka zabývat.

"Miloš Zeman bez jakékoliv úcty k vlastní zemi mění postoje podle toho, jak se to zrovna hodí jemu a jeho spojencům, ať už je to Babiš, Kreml, nebo Peking," zareagoval na Ovčáčkovo vyjádření šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něj Zeman v roce 2013 po vyslovení nedůvěry Rusnokově úřednické vládě nechtěl jiný kabinet jmenovat kvůli případným obviněním. "Odůvodnil to tvrzením, že ho JUDr. Ištván (státní zástupce Ivo Ištván) informoval, že během několika týdnů budou padat obvinění po zátahu na Úřadu vlády. Ctnostně se tvářící prezident tehdy hřímal, že neponese odpovědnost za jmenování ministra, který ´bude vládnout z vězeňské cely´," uvedl Kalousek.

Ovčáček záhy na twitteru odpověděl, že pokud se TOP 09 nelíbí jmenování vítěze voleb premiérem, "demokracie se jí nezamlouvá a tak nás táhne na Východ". Strana přitom klade důraz na západní orientaci Česka a jeho členství v EU.

Ovčáček se zmínil také o tom, proč policie požádala o vydání obou politiků ANO dva a půl měsíce před volbami. "Prostě přemyslím nad pochybnostmi, které vznesl Andrej Babiš," napsal. Babiš už dříve označil policejní žádost za součást politického boje, která mu má zabránit v kandidatuře v říjnových volbách.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Jako menší společnost pak získala padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech se zas vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Poslance ani senátora nelze podle Ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Po posouzení případu mandátovým a imunitním výborem se proto bude vydáním Babiše a Faltýnka zabývat celá Sněmovna. Jednat by o tom měla na schůzi, která začne 5. září. Pokud by oba zástupci hnutí ANO byli v říjnu znovu zvoleni, musela by policie pro pokračování vyšetřování o jejich vydání požádat i novou Sněmovnu.