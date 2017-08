Zvířátka možná obdivují p*ču, ale kdo bude obdivovat Ringo Čecha a prezidentskou partaj?

Stranu práv občanů (SPO) spojenou s prezidentem Milošem Zemanem do sněmovních voleb povede jako superlídr svérázný hudebník a výtvarník František Ringo Čech. Podle všech průzkumů tato strana nemá nejmenší naději na úspěch. Přesto bude předvolební kampaň díky účasti Ringo Čecha alespoň nápaditá. Otázkou jen zůstává, zda partaj, která ještě nedávno měla ve svém názvu slovo „Zemanovci“, neudělá svojí kampaní Miloši Zemanovi větší ostudu, než si zvládne prezident udělat sám.

Františka Ringo Čecha pamatují především hudební pamětníci, a to především díky jeho spolupráci s Jiřím Schelingerem, Ivanem Mládkem či Olympikem a dalšími. V polovině 90. let ještě dva roky poslancoval a pak už o něm bylo slyšet jen díky jeho jadrným, ale i mnohdy trefným výrokům, kterými komentoval politické dění. Všemu se pak vymykalo jeho svérázné malířské (dá-li se to tak nazvat) umění. Názvy jeho děl hovořily samy o sobě, nevíce jej v tomto směru asi proslavil obraz „Zvířátka obdivují píču“. Ehm, čtenář promine, ale zkrátka každý dle svých schopností a naturelu.

Volba Čecha do pozice superlídra Zemanovy strany je svým způsobem logická. Partaj na sebe potřebuje upozornit. Volební spojenectví s Okamurovou SPD (o kterém si snil i sám prezident Zeman a jež by dávalo solidní pravděpodobnost na průnik do nové sněmovny) nevyšlo a předseda strany Jan Veleba charisma na rozdávání nemá. Navíc o jeho straně se v minulosti mluvilo víc v souvislosti s senátorskou zahálčivostí (ale nerušeném pobírání platu) Františka Čuby.

Strana práv občanů měla svou hvězdnou chvíli při volbách v roce 2010, kdy jí poslanecká křesla utekla jen o pár desítek tisíc hlasů. Od té doby už to s ní jde z kopce. Po nástupu Miloše Zemana na Hrad se z ní stala strana prezidentská se všemi negativy k tomu patřícími. To, že vlivní členové SPO pracují na Hradě nebo v nejbližším okolí Miloše Zemana je sice na první pohled efektní, ale pro nadcházející volební kampaň spíš diskriminující a zcela k ničemu.

Od SPO její vůli jít do voleb můžeme vnímat především jako potřebu stranické podpory pro druhou kandidaturu Miloše Zemana na Hrad. Její vliv na českou veřejnost je jinak minimální. Je si toho vědom i nový superlídr Ringo Čech, který stávající situaci označil jako tu, která si nestojí „úplně brilantně“. A na tom ani on moc nezmění. Až strana na podzim dostane ve volbách na frak, bude se moc přidat k obdivujícím zvířátkům ze zmíněného „slavného“ Čechova obrazu. Zbývá pak už jen jeden nezodpovězený dotaz, a sice jak se zachová nebo co udělá Miloš Zeman.