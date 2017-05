Bohuš podal sebevražednou demisi vlády, a pak že Modrá velryba byla fáma! | Reflex.cz

Mám za to, že podat demisi pár měsíců před volbami je krajně riskantní krok, jenž ve finále nejvíce poškodí právě „oranžové“. Premiér Sobotka rozehrál sice na první pohled velkou partii, ale výsledek bude patrně bídný.

ČSSD zpravidla volí lidé pokud ne rovnou uvážliví, tak určitě většinou neextremističtí. A právě demisi může mnoho Sobotkových (bývalých) voličů vnímat jako ohrožení stability ve společnosti. Pád vlády není dobrou zprávou pro podnikatele, ale následně ani pro zaměstnance.

Hranice mezi Sobotkovým a „bývalým Sobotkovým“ voličem může být a je velice tenká.

Kdo naopak volebně posílí, bude určitě babišovské ANO (to jsou ti, kteří makají a nepolitikaří) a dále pak poloprotisystémová KSČM i Okamurova SPD, mnozí lidé si prostě řeknou: Co je to tady zase za zmatky, potřebujeme rázné řešení.

Otázkou, jak celá situace dopadne na dnešní pravicovou demokratickou opozici – tedy na ODS a TOP 09. Teoreticky by tyto strany měly posílit, nicméně mám obavu, že tomu tak ve výsledku nemusí být. O své tvrdé voličské jádro určitě nepřijdou, ale raketový vzestup asi také nemožno očekávat.

Komentátor Bohumil Pečinka o demisi vlády:

720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohumil Pečinka analyzuje demisi Bohuslava Sobotky • VIDEO Martin Bartkovský

Mediální perlička z minulých dnů: Absolutně jsem nepochopil dne 2. května (tedy v den Sobotkova prohlášení ohledně demise) předsedu „modrých“ Petra Fialu na ČT 24, když se jej redaktor asi třikrát srozumitelně zeptal, zda může vyloučit, že ODS půjde po volbách do koalice s ANO… a předseda ODS třikrát mlžil a nic neodpověděl. Naopak ve studiu vedle sedící Miroslav Kalousek: Já to řeknu jasně, TOP 09 do vlády s Babišem nikdy nepůjde.

Jak psal jeden známý právník, řadový člen ODS: V tom je ten průšvih. Jak má člověk, u všech Kuberů, agitovat za ODS, když její předseda není schopen odpovědět, jestli půjde do koalice s Babišem, nebo ne. Já tedy po volbách nechci dostat „po ústech“ od lidí, kteří by ODS volili za podmínky, že s „Burešem“ do koalice nepůjde.