Sobotkův tah se podobá zatřesení šachovnicí těsně před matem. Remíza by byla vítězstvím | Reflex.cz

Není to od Sobotky nijak státotvorné a demise mu rozhodně nic nezaručuje, ani vlastní setrvání v čele sociální demokracie po volbách, ani lepší volební výsledek. Sobotka dokonce riskuje horší procentuální volební výsledek, než kdyby demisi nepodal. To když se mu nepodaří další vývoj osedlat.

Jenže šéf ČSSD osobně neměl co ztratit. Programové návrhy socialistů byly bizarní, jeho strana se každou chvíli střílela do kolena vnitřními spory (slova manažera ČSSD Jana Birkeho) a preference strany mířily tak rychle dolů, že podle jednoho průzkumu už zase bojovala na stejné úrovni jako ODS. A prohra s ODS by dnes znamenala Sobotkovu politickou smrt popravou.

Kdyby nic neudělal, byla by výrazná prohra ve volbách jistá a jeho konec zpečetěn. Sobotka na všech částech předvolební šachovnice tahal slabšími figurami a ne zrovna jistě ani dobře. Dlouhá předvolební partie vedla nezadržitelně k šachmatu v několika málo tazích.

Zatřást šachovnicí a pokusit se vytvořit novou situaci byla jediná šance na zvrat. Premiér má stále méně figur a méně možností dobrých tahů, ale jeho výhodou může být to, že se v nové situaci zorientuje dříve, vždyť měl jistě několik dní na to, si ji promyslet.

Můžeme namítat, že z čistě taktického hlediska měl tohle udělat mnohem dřív a téma udělat z možného dotačního podvodu kolem Čapího hnízda. Jenže nejen Babiš je soupeř těžké váhy — dalším je rozhodčí na Hradě. Loni by měl dost času na to, jmenovat úřednickou vládu nebo vládu poskládanou napříč Poslaneckou sněmovnou v čele s ANO a částí ČSSD a tato vláda by měla dost času na to, ještě něco populárního nebo důležitého udělat. To už teď Zeman nemá, i když jistě Babišovi s dalšími tahy pomůže.

Sobotka zkrátka hraje vabank a může výsledek ČSSD ještě zhoršit. Z hlediska výsledků voleb je však podstatné, zda bude, či nebude mít ČSSD zisk někde poblíž ANO. Zda bude mít 14, nebo 11 procent, by bylo úplně jedno.

Sobotkův tah je v situaci, kdy s králem a pár figurami odcouval do rohu šachovnice, logický. Remíza by teď byla jeho největším vítězstvím. Záleží na dalších tazích.

Dvě nejzajímavější otázky dneška jsou:

Má Bohuslav Sobotka ještě něco v rukávu, nebo to byl risk čistě z nouze?

A proč se Andrej Babiš, který sám několikrát hrozil odchodem z vlády, tak strašně brání tomu, aby o post ministra přišel?

