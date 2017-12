Prezidentský kandidát Hynek: Politický islám se pokusí převzít moc, říkají to studie

Jeho hlavním tématem je bezpečnost, nejenom kvůli migrační krizi by prosazoval referendum o vystoupení z Evropské unie. A zasadit by se chtěl i o povinný tříměsíční vojenský výcvik. Při sestavování vlády by sehrál úplně odlišnou roli než Miloš Zeman – Andreje Babiše by premiérem nejmenoval a druhý pokus k sestavení kabinetu by už dopředu nabídl ODS. Varuje také před politickým islámem, jeho stoupenci by prý v krajním případě mohli i v Česku převzít moc. O jaké důkazy opírá takové tvrzení? Proč by Evropská komise místo Česka měla žalovat samu sebe? Podívejte se na rozhovor.