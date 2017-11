Kurt Cobain by byl pyšný. Přes 1 300 muzikantů najednou hraje a zpívá nejznámější píseň od Nirvany

I když se říká, že Kurt Cobain skladbu Smells Like Teen Spirit ke konci života nenáviděl, nedá se upřít, že jemu i jeho kapele Nirvana přinesla nesmrtelnost. Lidé do jejího rytmu skáčou a točí hlavou už více než čtvrtstoletí. V roce 1991 prolétla hitparádami jako střela a vedle tehdy populárních Scorpions či Briana Adamse způsobila velký poprask. Není proto divu, že i v současnosti ji muzikanti hrají. A když se takových muzikantů sejde 1 300 na jednom místě, je to něco neuvěřitelného. Podívejte se!