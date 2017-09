„Nikdy to nebudu komentovat,“ odpovídá bývalý ministr financí Andrej Babiš Pavlu Štruncovi na otázku, jestli si převzal obvinění v kauze Čapí hnízdo. Informace o jejich rozesílání přinesl server Neovliní. Šéf hnutí ANO tvrdí, že by měl ministr Chovanec vyšetřit, jak můžou znovu unikat informace ze živých spisů. O možné povolební situaci přitom říká, že s komunisty ani SPD do vlády nepůjde. S Okamurou by se ale prý shodl na migraci.