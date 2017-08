Když Mišík zpívá Mišíka. Poslechněte si, jak syn nazpíval syn otcovu Variaci na renesanční téma

Kultovní skladba pochází ze sedmdesátých let a přežila nejen období komunistické diktatury. Text napsal předčasně zesnulý básník Václav Hrabě pravděpodobně již v první polovině šedesátých let pro později ztracenou hru Královna Margot. Báseň Variace na renesanční téma se naštěstí dochovala, jedna verze byla údajně naťukaná na rubu krabičky od cigaret. Zhudebnění se dočkala v době, kdy Vladimír Mišík hledal repertoár pro vystupování pouze s kytarou, a vzpomněl si na poezii Václava Hraběte.

Pod novým aranžmá Variace na renesanční téma je podepsán skladatel Jan. P. Muchow: „Když producent navrhl připravit pro film novou verzi ‘Variace na renesanční téma’, tak jsem se mu to snažil rozmluvit. Je to skladba, která patří do pomyslného zlatého fondu české populární hudby. A jedna z mála, která není coververze, ale českých autorů. Připomínal jsem vlastnost českého vkusu, kdy v anketě popularity 40 let vítězí stejný interpret a každé Vánoce televizní divák vyžaduje Mrazíka. Ambice do tohoto konzervativního prostředí připravovat novou verzi skladby, kterou všichni milují a nikdo není zvědav na jinou než originální verzi Vladimíra Mišíka, je víceméně umělecká sebevražda. Byla to samozřejmě ale zároveň i výzva.“

Adam Mišík přiznává prvotní váhání: „Upřímně řečeno, na začátku se mi do toho moc nechtělo, ale nakonec jsem se nechal přesvědčit, a vyšlo to moc hezky a jsem za to rád,“ říká Adam Mišík. „Já se takových věcí docela bojím, a navíc jsme s tátou nikdy nic společně nenahrávali a ani příliš společně nevystupovali, ale nakonec jsme si řekli: proč ne. Byl to moc hezkej moment, být s tátou ve studiu.“

O hudební nahrávku se pak postarali Jan P. Muchov – baskytara s Tomášem Neuwirthem - bicí, Lukášem Chromkem - kytara a Terezií Kovalovou – violoncello.

V kinech si s komedií Bajkeři budete moci prodloužit léto od 19. října, kdy film vstoupí do kin. Kromě Adama Mišíka uvidíme v hlavních rolích Hanu Vagnerovou, Jana Komínka, Vojtu Machutu, Celeste Buckingham, Pavla Nečase, Tomáše Matonohu, Vandu Hybnerovou, Michala Suchánka.