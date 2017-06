Jsem trochu lempl, co umí trochu s photoshopem, říká TMBK, jeden z nejznámějších online grafiků | Reflex.cz

Proslavil ses vytvářením vtipných a někdy hodně nekorektních koláží, to je docela neobvyklé „povolání“. Jaká k němu byla cesta?

Cesta to byla dlouhá, začal jsem s něčím podobným už na základní škole, kdy jsem kreslil vtipy a posílal je po třídě – reagoval jsem tehdy na aktuální dění ve třídě. První digitální koláže pak vznikly někdy na konci základky, kdy jsem měl svůj první digitální foťák. Měl asi 2 megapixely, ale tenkrát to byla revoluce. Pak jsem na to zanevřel a pořádně jsem se k tomu vrátil až s příchodem Facebooku.

Jaký byl ohlas na kreslené vtipy ve škole? Podporovali tě učitelé nebo spolužáci?

Spolužáci mě samozřejmě podporovali, až teda na pár šprtů. Učitelé už z toho tolik radostí do vzduchu neskákali, jelikož osmdesát procent vtipů bylo o nich.

Slyšela jsem, že existuje archiv tvých výtvorů z těchto let. Je to pravda?

Archiv existuje a o jeho existenci jsem dlouho sám netušil. Vlastní ho kamarád Petr Schwarzbach, býval spolužák ze základní školy. Ale spousta těch věcí už nedává smysl. A tak to je většinou i s mojí současnou tvorbou. Reaguje na nějaké současné dění, které po nějakém čase už není aktuální. Pak jsou tu věci, které „fungují“ pořád, a z těch dělám například výstavy.

V poslední době jsi na sebe upoutal pozornost vytvořením uniforem antikonfliktního týmu, který má předcházet tomu, aby kuřáci hlučeli před restauracemi. Jaké byly hlavní důvody této tvé akce, která zaujala všechna velká česká média?

V první řadě mi ten celý antikonflikntí tým přijde jako úplná blbost a tímhle jsem na to chtěl jen upozornit. Doteď nechápu smysl celé té akce, myslím, že lepší by bylo využít městskou policii za nějaké přesčasy – placené. A v druhé řadě samozřejmě recese.

TMBK a jeho práce • Foto TMBK

Chtěl jsi tím vyjádřit svůj postoj k protikuřáckému zákonu?

S protikuřáckým zákonem to nemá nic společného, chtěl jsem vyjádřit postoj jen k tomu antikonfliktnímu týmu.

Vznikl nápad vytvořit falešné uniformy z jedné z tvých koláží?

Vlastně ano, nejdřív jsem udělal na svou stránku TMBK jen koláž a pak mě napadlo, že by vlastně nebylo úplně špatné to zrealizovat. Tak jsem se obrátil na svého kamaráda Pavla Malinu, který mi tiskne plátna na výstavy apod., a s jeho vydatnou pomocí to zrealizoval.

Jaký mají dosah koláže, které dáváš na sociální sítě?

Dosah je různý, někdy je to slabší a někdy mám třeba 10 milionů za měsíc.

Dá se tím uživit?

No, ono záleží, jakým způsobem uživit. Každý má ty náklady trochu jinde. Já dělám i nějaké serióznější věci než přehazování hlavy Zemana na různé věci. Ale kolem a kolem se tím uživit dá.

TMBK a jeho práce • Foto TMBK

Jsi známý tím, že ti není nic svaté. Musel jsi už řešit nějakou žalobu nebo větší konflikt, který se týkal koláží?

Musím zaklepat, že zatím nic výraznějšího nebylo. Dostal jsem dva dopisy od vnuka Josefa Lady a od jeho advokáta, když jsem pro jeden časopis udělal k článku o kokainu koláž, ve které byla klasická ladovská zima s tím rozdílem, že místo sněhu tam byl kokain. Pak jsem například dostal vynadáno od manžela jedné spisovatelky, že díky mým kolážím o sobě musí číst nechutné komentáře, anebo například jeden český ex sprejer si mě zablokoval, a to včetně mého nejbližšího okolí. Jinak se asi nic výrazného nestalo. Lidi to většinou berou s nadsázkou a to je fajn. Hlavně si nemyslím, že bych v těch kolážích byl nějak zlý, sprostý apod.

Tvoje žena je Natalie Pawlowská, dcera známé spisovatelky a moderátorky Haliny Pawlowské. Dělal jsi koláže také na svoji tchyni?

Samozřejmě, že dělal. Dokonce se toho pokaždé chytl nějaký bulvární plátek a označil mě za rodinného škůdce. To bylo docela úsměvné. Samotná Halina to bere naprosto s nadhledem a s humorem. Když jsem udělal koláž, kde byla vyobrazená v burce s nápisem ZAHALINA, tak to dokonce použila jako své PFko.

Často se tvé koláže objevují v Show Jana Krause, dostáváš za to nějaké peníze?

Ano, z každé koláže mám deset tisíc korun bez DPH. Dělám si legraci, nedostávám a nijak to ani neřeším. Mohl by mě tam třeba pozvat a já slibuju, že se před tím nezhulím jako v DVTV.

TMBK a jeho práce • Foto TMBK

Na svém FB jsi avizoval, že tě Andrej Babiš pozval na snídani. Šel jsi tam? Jak to probíhalo?

Ano, pozval. Pozvánku jsem zveřejnil na svých stránkách a nechal jsem lidi hlasovat o tom, jestli tam mám jít, nebo ne. Drtivě tehdy zvítězil názor, že mám – tak jsem šel. Přišel jsem tam na posledních 10 min, nic zásadního se tam neodehrávalo. Takový slabší díl Otázek Václava Moravce.

Můžou lidé vidět tvoji práci někde jinde než na sociálních sítích?

Krom pár FB stránek se občas něco objeví v nějakém časopise a hlavně dělám výstavy. Teď zrovna jedna probíhá v Praze a v Poděbradech v kavárnách „Kafíčko“, kde bude do konce měsíce. V listopadu plánuji jednu velkou výstavu s novým materiálem. Tam chci mít kromě pláten i nějaké plastiky v prostoru. Kromě tohohle také chystáme se spisovatelem Dominikem Landsmanem knihu. Snad vyjde někdy na začátku příštího roku, ale jsme oba trochu lemplové (já víc), tak uvidíme, jestli se nám to podaří zrealizovat.