Současná vláda neustále hází firmám klacky pod nohy, říká Vladimír Dlouhý

Podniky jsou tedy s právě skončeným rokem spokojené?

Vnímají rok 2016 dobře. I když se to nedá srovnávat s rokem 2015, protože to byl jednorázový rok s nadprůměrným růstem. Podnikatelé cítí, že ekonomika šlape, mají zakázky, optimistická očekávání, ale v oblasti administrativy, regulace, přehlednosti zákonů to vidí velmi problematicky. Se značným znepokojením konstatujeme, že vláda, především ta sociálnědemokratická část, chystá opatření, která podmínky pro podnikatele vysloveně zhoršují. A některá už dokonce prosadila. Vláda podnikům hází klacky pod nohy.

Říkáte sociálnědemokratická část vlády. ANO a lidovci na to vliv nemají?

Ministr Babiš se asi před týdnem vyhranil proti tomu, že ČSSD otáčí ekonomickou politiku hodně proti zájmu podnikatelů. Zřejmě je v tom tedy ve vládě nějaký nesoulad. ČSSD vždy měla v hledáčku spíše zájmy zaměstnanců. Čili je logické, že před volbami se snaží působit na svůj elektorát. Ať je to zvyšováním minimální mzdy, ať je to přitvrzováním ochrany zaměstnanců. Anebo například připouštěním tlaku na růst mezd. ANO se snaží od toho trochu distancovat, alespoň co vím, jaký chystají předvolební program. Do jaké míry i ANO podlehne předvolebnímu napětí, uvidíme.

Z dílny ministra Babiše, a tedy ANO, je zákon o EET, který většina drobných podnikatelů nevítá a vy jste se o něm také nevyjadřoval s nadšením. Nebo se váš postoj změnil?

Obecně to podporujeme, ale nelíbí se nám atmosféra okolo. Komora má 15 tisíc členů, kteří by mě možná i odvolali, kdybych se neozval. Ministerstvo nebylo ochotno přijmout jakoukoli kritiku. Vadily nám způsoby provedení, náhlé výjimky a změny. Zlobila mě nevyjasněnost souvisejících věcí, třeba se sdílenou ekonomikou, příkladem je Airbnb a další. Ale EET teď máme, ono si to nějak sedne. Neviděl jsem, že by všechny hospody krachovaly. Drobný živnostník je dostatečně chytrý, aby věděl, že se prostě bude potýkat s další administrativou.

Když odhlédneme od jednotlivců, jaké bylo prostředí, v němž podnikají?

Makroekonomický pohled je dobrý: růst se možná přiblíží ke třem procentům, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, což ale vyvolává napětí na trhu práce. Zásadní je nízký dluh, i když se o tom nemluví a lidé to nepovažují za nic pozitivního. Ovšem pouze do okamžiku, kdy na tom je nějaká země jako Řecko.