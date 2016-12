Příběh Těchařovic. Jak se žije ve vesnici, kde je třetina lidí bez práce?

Nezaměstnanost rekordně klesá, podniky nemůžou sehnat dostatek lidí. Takové jsou novinové titulky z několika posledních měsíců. Zdaleka ne na všech místech Česka ale počet lidí bez práce klesl k necelým čtyřem procentům. Nezáviděníhodné prvenství překvapivě nezískalo místo na Ústecku ani Ostravsku, ale nenápadná vesnice Těchařovice na Příbramsku. Nezaměstnaných je tu skoro třetina. Realita je navíc o něco složitější, než by se mohlo ze suchých čísel zdát.

Těchařovice jsou opravdu malé. Dokonce tak, že tu před pár lety žilo jen třicet lidí a vesnici hrozilo sloučení se sousední obcí. To ale místní nechtěli. „Centrální vesnice totiž investují převážně do sebe a na okolní se nedostává,“ popisuje starostka Vanda Bělinová rozhodnutí, před nímž stála obec šest let zpátky.

„Jediným řešením bylo co nejrychleji navýšit počet obyvatel alespoň na dvojnásobek,“ dodává s tím, že tento plán tehdy opravdu zrealizovali.

Posloužila k tomu opuštěná bytovka na kraji vesnice, v níž bydlela už jen jedna obyvatelka – ještě z dob, kdy stavba patřila zemědělskému družstvu. Těchařovice daly bytovku dohromady a skromné byty za nízkou cenu nabídly k pronájmu.

„Bylo to zvláštní. Vůbec jsme to neinzerovali, ale lidé z okolí se o tom sami doslechli a zájemci se jen hrnuli," vypráví Bělinová. A cíl byl splněn. Počet těchařovických obyvatel skokově vzrostl – přistěhovalo se dvacet pět lidí.