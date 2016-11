Melania Trumpová.

Je to jak z příběhu o Popelce. Dívka z malého města vyrazila do velkého světa, kde se do ní zamiloval bohatý princ. Pokud si tedy za Popelku dosadíme poměrně úspěšnou modelku Melanii Trumpovou a za prince miliardáře Donalda Trumpa, ze kterého se za dva měsíce stane nejmocnější politik světa.

Její příběh se začal psát v roce 1970 v malé slovinské Sevnici narodila rodičům Knavsovým dcera Melanija. Otec se živil jako prodejce aut, matka byla módní návrhářkou. A to byl svět, jenž malé dívce z Jugoslávie učaroval. Po matčině vzoru opustila rodné sídliště a vydala se studovat návrhářství a architekturu na Lublaňskou univerzitu.

Už během studií se živila jako modelka a této práci se začala věnovat naplno v osmnácti. Podepsala profesionální smlouvu a panelové slovinské sídliště vyměnila za velké módní domy v Miláně a Paříži. Ten největší zlom však nastal v roce 1996, kdy odjela do New Yorku. O vysokou, půvabnou dívku z východní Evropy byl zájem, a tak se brzy objevila na titulních stránkách časopisů Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Self, Glamour, GQ, Elle a Sports Illustrated.

Když si brala Trumpa, Hillary byla u toho

Osudové setkání s Trumpem přišlo v roce 1998. Tehdy na sebe narazili na večírku a o rok později už Melania o vztahu s Donaldem hovořila v televizní talk show. Zasnoubení přišlo v roce 2004 a o rok později si řekli své ano v přepychovém Trumpově klubu Mar-A-Lago na floridské Palm Beach. Mezi významnými hosty a celebritami nechyběla ani poražená prezidentská kandidátka Hillary Clintonová s manželem a exprezidentem Billem.

V roce 2006 se jim narodil syn Barron William Trump. Zatímco pro Melanii to bylo první a zatím jediné dítě, pro Trumpa je to už pátý potomek. S první manželkou Ivanou má totiž Donalda, Ivanku a Erika. Z druhého manželství s herečkou Marlou Maplesovou má dceru Tiffany.

Nahé snímky neměly spatřit světlo světa

Po sňatku s Trumpem se Melania věnuje převážně roli profesionální manželky, která spočívá v tom, že svého manžela plně podporuje na veřejnosti i v médiích ve všem, co dělá. V manhattanském mrakodrapu Trump Tower obývá vlastní patro a snaží se hlavně reprezentovat. Pár měsíců po svatbě se pokoušela stát moderátorkou v televizi ABC. V roce 2010 vytvořila vlastní kolekci šperků a hodinek, v roce 2013 zkoušela prorazit se sadou kosmetiky. Neúspěšně.

Modeling je jediná profese, v níž dokázala být Melania úspěšná. I když ve své době několikrát okupovala přední stránky časopisů, bezesporu největší popularitu jí zajistily až snímky odhalené během předvolební kampaně jejího muže. Nahé snímky z roku 1995, kdy se nechala nafotit pro zaniklý italský časopis Max Magazine. Na světlo světa je vytáhl až New York Post během letošního léta, a i když je Trumpovi příznivci hlasitě odsuzovali, na sociálních sítích se šířily rychlostí blesku. To je ale teď zapomenuto a Melania se připravuje na svoji dosud největší životní výzvu — roli první dámy.

Chce být jako Jackie Kennedyová

Jaká to bude první dáma? Sama už na tuto otázku odpověděla. Už v roce 1999 se jí na to zeptal deník The New York Times, když se spekulovalo o Trumpově první kandidatuře. “Byla bych velmi tradicionalistická. Stejně jako Betty Fordová, nebo Jackie Kennedyová. Podporovala bych ho.”

A nutno přiznat, že se svého prohlášení zatím drží a manžela podporuje za všech okolností. Dokonce i v případech, kdy mu veřejnost vyčítala jeho hrubé chování k ženám. A stát po jeho boku bude i nadále a splňovat tak obraz dokonalé americké rodiny. Tedy za předpokladu, že dokonalá americká rodina znamená téměř 25 let věkového rozdílu mezi partnery, manžela, pro kterého je to už třetí sňatek, a čtyři nevlastní potomky.