Velká fotogalerie: Kdo jsou a co dělají děti Donalda Trumpa

Donald Trump se poprvé oženil v roce 1977. Vzal si Ivanu Zelníčkovou ze Zlína, se kterou se rozvedl po patnáctiletém manželství. Mají společně tři děti.

Donald Trump jr. narozen 31. prosince 1977 (38 let)

Je výkonným viceprezidentem v organizaci Trump. Donald Jr. udržuje podle Boston Globe blízké vztahy s rodinou jeho matky v České republice. Hovoří plynně česky a jako dítě často trávil léto u prarodičů v České republice. Manželku Vanesssu mu nepředstavil nikdo jiný, než jeho otec. Pár se vzal před devíti lety a mají spolu pět dětí. Po mnoho let se mu dařilo vyhýbat se pozornosti. Před několika měsíci však začal být velmi výrazným hlasem v kampani Trumpa seniora.

Ivanka Trumpová narozena 30. října 1981 (34 let)

Ivanka nyní spolu se starším bratrem Donaldem a mladším Erikem fakticky řídí otcovo realitní a hotelové impérium.Jejím manželem je od 25. října 2009 majitel týdeníku The New York Observer, Jared Kushner, kvůli kterému konvertovala k judaismu. Nedávno porodila své třetí dítě. Ivanka je nejznámější z pěti sourozenců a často plní stránky amerického bulváru. Ve svých projevech je mnohem zdrženlivější a smířlivější než její otec, přesto ho plně podporuje.

Tomorrow, I'll be on @GMA at 7:30am talking about my father @RealDonaldTrump & the #RNC. #2016Cle #RNCinCle pic.twitter.com/MXwxyFro5K