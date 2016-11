Získá Trump přístup k Obamovu účtu na Twitteru? Předání prezidentského úřadu se uskuteční i na sociálních sítích

Barack Obama byl sice prvním tweetujícím americkým prezidentem, ale rozhodně nebude poslední. Sociální sítě jsou po televizních debatách druhým nejžhavějším bojištěm probíhajících amerických voleb a kromě postu nejmocnějšího politika světa se tak svádí i boj o milióny followerů.

If Obama resigns from office NOW, thereby doing a great service to the country—I will give him free lifetime golf at any one of my courses!