Roy Orbison dal světu slavný hit k filmu Pretty Woman, v osobním životě čelil řadě tragédií | Reflex.cz

California Blue, You Got It, I Drove All Night, Only The Lonely a především Oh, Pretty Women. To jsou jména největších hitů, kterými se proslavil slavný americký zpěvák, kytarista a několikanásobný držitel cen Grammy Roy Kelton Orbison. Dnes by se dožil 81 let.

Hudbě se Roy věnoval již od svého dětství. Když mu bylo osm let, koupil mu otec první kytaru, na kterou se naučil hrát sám jako samouk. Svou první hudební skupinu The Wink Westerners založil v roce 1949 ve svých třinácti letech. Roy Orbison se záhy projevil jako plodný skladatel a výjimečný talent. Říkalo se o něm, že kdyby ke svému skvělému hlasu přidal na jevišti ještě větší show, mohl vyrůst do stejné velikosti jako král rokenrolu Elvis Presley, který byl jeho velkým fanouškem.

Prvního komerčního úspěchu dosáhl Orbison písní Ooby Dooby, kterou složili Orbisonovi přátele ze školy a kterou produkoval Norman Petty. Jinou jeho skladbu Claudette nahráli The Everly Brothers na B-stranu singlu s jejich hitem All I Have To Do Is Dream.

V roce 1956 se Orbison oženil s Claudette Frady, o dva roky později se jim narodil syn Roy, v roce 1962 Antony a jako poslední pak Wesley. Orbisonovo pracovní vytížení v první polovině 60. let a jeho častá nepřítomnost doma vedly k rozporům s jeho ženou a manželství skončilo rozvodem.

Přesto po nějakém čase si však oba manželé k sobě opět našli cestu a začátkem června 1966 se vydali na motocyklech na společnou dovolenou. Cesta však skončila tragicky. 6. června se Claudette těžce zranila při dopravní nehodě a po převozu do nemocnice zemřela. O dva roky později během Orbisonova koncertního turné po Anglii vyhořel do základů rodinný dům v Old Hickory Lake. Při požáru zahynuli dva Orbisonovi synové Roy a Antony. Nejmladšího syna Wesleye, kterému byly tehdy tři roky, zachránili prarodiče. Orbisona tyto tragédie těžce poznamenaly.

Pro většinu lidí je Orbison dodnes nejvíce spjat především se skladbou Oh, Pretty Women, která se později stala titulní písní slavného stejnojmenného hollywoodského slaďáku s Richardem Gerem a Julií Robertsovou v hlavních rolích. Traduje se, že „múzou“ k této skladbě byla právě jeho žena Claudette. Jednoho dne, když prý vyrážela na nákupy, se jí Roy zeptal, zda má dost peněz. Ona mu na to řekla, že krásná žena peníze nepotřebuje. Royovi se ihned před očima objevila dlouhonohá dívka v minisukni a na vysokých podpatcích. Viděl, jak se prochází ulicí. A první věta byla na světě. Než se jeho žena vrátila, celá píseň byla hotová.

V roce 1968 se Orbison podruhé oženil s Barbarou, s níž má dva syny. Velké pracovní vytížení mělo zničující vliv na zpěvákovo zdraví. Koncem roku 1977 musel Orbison omezit veškeré pracovní aktivity, neboť mu v 41 letech hrozil srdeční infarkt. Přesto se o rok později podrobil náročné srdeční operaci. V dalších letech stále intenzivně koncertoval a skládal nové písně, přestože už nedosahoval takových úspěchů jako v 60. letech.

Na začátku prosince 1988 jej u Nashvillu postihl silný infarkt. Stihli jej ještě převézt do místní nemocnice v Hendersonville. Lékaři mu však pomoci nedokázali. Roy Orbison zemřel pár minut před půlnocí 6. prosince 1988 ve věku 52 let.