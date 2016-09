Nejukecanější hrdinové Marvelu jsou tady! A zase ti Avengers…

Tyhle komiksové komplety, které stojí cca polovinu ceny stejného komiksu vydaného „normálním“ vydavatelstvím, slaví v Evropě úspěch, kdekoli se objeví. Americké komiksy staršího data na Starém kontinentu nikdy pořádně nevycházely, a tak mají čtenáři konečně možnost seznámit se s historií dnes filmově tolik propíraných superhrdinů. Nakonec zjistí, že tak jako v životě je někdy lepší se po historii dané osoby raději nepídit – ale aspoň si nemůžeme stěžovat, že nám nikdo nedal šanci.

Komiksů bude celkem šedesát a na Wikipedii se můžete dočíst, co všechno nás čeká. Pokud se o komiksy zajímáte a scénu sledujete, zjistíte, že některé už u nás vyšly. A v jistých případech dokonce hned dvakrát, jednou jako součást černé řady (aneb když už mám koupená práva, tak to musím otočit). Pokud jste ovšem komiksem nepolíbení, můžete zkusit kupovat celou řadu a uvidíte sami.

Hulk, Iron-man, Thor a další

Začíná pěkně od A, tedy od Avengers, což je rovnou celý tým nejmocnějších hrdinů Marvelu, přesně jak slibuje název celé kolekce. A co že vás v úvodní knize čeká? První sešit Avengers vůbec, ze září roku 1963, v němž je pod taktovkou Stana Leeho celý tým s Hulkem, Iron-Manem, Thorem, Ant-Manem a Wasp ustaven. A pak scenárista Kurt Busiek, jeden z největších komiksových kecálistů 90. let minulého století. Jeho práce je totální mainstream, není vůbec v ničem objevná. Sloužit ale může jako učebnicová ukázka superhrdinského komiksu těsně před zlomem vedoucím k větší realističnosti komiksových scénářů, který přinesl začátek tisíciletí.

Busiek trpí grafomanstvím, a tak se připravte na opravdu velkou dávku textu. Vysvětlení, popisy, opisy, uvádění do kontextu, vyvádění z kontextu… A pak je v komiksu ještě vlastně taky Ultron, arcinepřítel Avengers. Údajně má jít o nejlepší příběh s oblíbeným a již od 60. let se objevujícím robopadouchem. Je-li tomu tak, nemůžeme se divit, že ve filmových Avengers 2 diváky robotí zlořád příliš nepřesvědčil. V Busiekově podání je to totiž poměrně nudné čtení. Ale doba podobné komiksy akceptovala, a pokud se tato kniha dostane do ruky čtenáři bez zkušenosti s moderním stylem vypravování, mohlo by mu volnější tempo dokonce vyhovovat.

Komiks za tisícovku

Popatříte-li na tuto knihu se zalíbením, určitě vás potěší, že nakladatelství BB/art v roce 2011 vydalo objemnou Busiekovu publikaci Avengers Do boje!, která dějově přímo předchází právě vydanému prvnímu svazku Nejmocnějších hrdinů. Také ji kreslil George Pérez, jenž podobně jako Busiek nenadchne, ale ani neurazí.

Pokud se do sbírání pustíte a nestihnete jednotlivé díly zakoupit u stánku s novinami, nevěšte hlavu. Starší knihy stále můžete pořídit v komiksových speciálkách, konkrétně v Comicspointech a v Arkhamu. Sice se asi nebude opakovat situace některých svazků první černé šedesátky, za něž se dnes na Aukru nabízí přes 1000 Kč a jinak jsou zcela nedostupné, ale stále platí, že máte jedinou příležitost. Tyhle komiksy už česky nikdy znovu nevyjdou.