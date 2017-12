Senát: Svítá kuřákům na lepší časy?

Kouření tabáku je koníček, který má často tragické následky, podobně jako třeba horolezectví nebo obezita z přejídání. Přesto je holdování tomuto koníčku volbou občana, ne společnosti, a je každého privátní záležitost, zda si ve volných chvílích způsobí rakovinu plic kouřením, infarkt obezitou, nebo zlomený vaz pádem ze skály. Přesto progresivistické tendence cloumající naším civilizačním okruhem vybraly za toho hlavního démona, to hlavní zlo, právě kouření tabáku a zregulovaly jej – alespoň v Česku – do zcela nepřijatelné přísnosti.

Každý z nás povinně platí zdravotní pojištění, i kuřáci. Navíc si kuřáci připlácejí spotřební daň na tabáku, která je tak gigantická, že pokryje zvýšené náklady na léčbu plicních nemocí kuřáků. Proto je kouření zcela privátní věcí a mělo by být privátní věcí hostinského, zda má hospodu kuřáckou, nekuřáckou či dělenou. Kouření tabáku je legální a minimálně oddělené samoobslužné kuřárny v restauracích se týkají jen a jen jejich hostů, kuřáků, a nikoho jiného. Do samoobslužných kuřáren by nechodila obsluha, takže by kuřáci škodili jen sami sobě – a to nemá v demokratické společnosti zákon zakazovat. Tělo je privátní statek – alespoň prozatím.

Přesto tuhle elementární logiku Poslanecká sněmovna popřela a zakázala kouřit bez výjimek. A nyní nastupuje ve své funkci pojistky Senát – a budiž mu za to chvála. Už zítra, ve středu budou senátoři jednat o třech doporučeních pro vládu, jak protikuřácký zákon zmírnit.

Především je to možnost zřízení samoobslužných kuřáren v hospodách. Za druhé nejmenším podnikům do padesáti metrů čtverečních by měl zákon nově umožnit, aby byly kuřácké. Jde především o venkovské hospody a bary. Nakonec má vláda zrušit ustanovení zákona, podle kterého nesmí hostinský nalít nikomu, kdo by pak něco v opilosti vyvedl. Že se tento bod dostal do zákona, je úplně směšné – ono to totiž předem odhadnout nejde.

Takže nezbývá než držet palce, aby to v Senátu prošlo, protože plný zákaz kouření v restauracích je jednoznačně diskriminační. Na mne osobně doléhá už od května a musím konstatovat, že s podzimem a uzavřením kavárenských zahrádek můj sociální život chátrá. A nejen můj, všichni mí známí kuřáci jsou na tom podobně. Kromě bytových mejdanů nemáme kam jít. Takže ve jménu elementární tolerance k lidským neřestem, schvalte prosím to změkčení zákona!