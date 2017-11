Ekonom Vladimír Pikora: Je to překvapivé, ale většina lidí se dělí na muže a ženy

Ihned byla podána trestní oznámení. A kritika nabrala nevídané rozměry. Mezi těmi, kteří Lagerfelda kritizovali, byl pochopitelně i módní průmysl. Mně to ale nedalo. Možná jsem coby analytik přehnaně posedlý snahou přijít věcem na kloub, nicméně položil jsem si otázku, zda šlo skutečně jen o kritiku vítačů imigrantů, nebo o konkurenční boj. Jen co jsem se v tom začal trochu víc šťourat, mělo se ukázat, že to vlastně vůbec není jednoduché odlišit.

Lagerfeld se totiž vždy vyznačoval tím, že jeho modelky byly tak trochu ženské-mužatky. A jeho střihy minimalistické a inspirované mužskými prvky. Jenže zatímco Lagerfeld je léta stejný, módní průmysl se mění. Většina návrhářů zcela opustila ženské křivky. A tak se v porovnání s nimi i minimalistický Lagerfeld bez jakékoli změny svého stylu najednou stal ultrasexy a ženský.

A o tom to je. Módní průmysl už nějaký čas není o krásných sexy ženách. Jsou to odhadem možná tak tři roky, co nastala tichá revoluce. Většina módních značek přestala zaměstnávat klasické modelky. Ženské oblečení u většiny značek přestalo zvýrazňovat ženské tvary a získalo nádech pytlovitosti: tedy žádný pas, žádná prsa, postavy jak rovné tyčky. Modelky se nově hrbí, záda ohýbají do O, což na fotkách při předvádění modelů vytváří zcela rovný hrudník, takže vlastně nevíte, zda modelem je žena, nebo muž. Je vidět ohromný tlak na bezpohlavnost modelky. Velmi populární je proto nyní žena-muž Rain Dove. Rain Dove byla původně hasička (rozumějme, žena-hasič), která se nyní fotí coby muž i žena současně.

Bývalé topmodelky z 80.–90. let, jako Heidi, Naomi, Cindy, Linda a další, vedle těchto neduživých asexuálních tvorečků vypadají „tlustě“, protože měly křivky, a „vulgárně“, protože tyto křivky prvoplánovitě ukazovaly. Nestyděly se za to, že se chtějí líbit druhému pohlaví. Jenomže to je právě teď ten problém. Módní průmysl neví, jakému pohlaví se dnes mají modelky líbit. A zda se vůbec mají líbit. Zcela vážně se objevují studie o tom, že máme nikoli dvě, ale hned 25 pohlaví. Vážně. Děti v Británii dostaly dotazník, v němž se měly identifikovat s jedním z 25 genderů. A došlo to tak daleko, že některé státy již legalizují třetí pohlaví, což je jen předstupeň k legalizaci dalších.

Módní průmysl je zmaten nejen počtem pohlaví, ale i rasou, na kterou cílí. Modelky na molech i v internetových obchodech jsou exotické v mnohem větším procentu případů, než odpovídá skutečnému procentuálnímu rozložení evropské populace, a to včetně silně proimigrantských zemí, jako Německo či Británie.

Totéž platí i pro náboženství. Na módní mola rychle pronikají hidžáby. Globální značky je najednou zařazují do portfolia svých výrobků, ať už se jedná o pokrývku hlavy na sport, či do společnosti. Díky tomu roste poptávka po modelkách ze Súdánu a Somálska.

Když si tuhle prudkou proměnu módního světa uvědomíme, najednou kritika Lagerfelda, který nejde s proudem a jeho modelky stále víceméně vypadají jako ženy, dostává jiné obrysy. Možná nejde jen o imigranty, ale vše zapadá do kontextu tiché revoluce v módním průmyslu, jež se dříve či později promítne do celé evropské společnosti. Lidé samozřejmě mají sklon napodobovat módní časopisy. To je ostatně také důvod, proč si je kupují. Je tak jen otázkou času, kdy kult zdaleka ne jen bezpohlavnosti přejde do ulic.

Ostatně tytéž trendy se nevyhýbají ani nám. Vzpomeňme na kauzu z letošního ledna, kdy obchodní řetězec Lidl čelil kritice poté, co do svého akčního letáku použil černošského modela. Lidl ale pouze jel na globální vlně módního průmyslu. Dříve či později si společnost zvykne, a ze zvyku se dokonce stane preference.

Módní průmysl i celý maloobchod se teď budou víc zaměřovat na takzvanou generaci Z. Ti všichni nezažili život bez internetu a jsou ochotni akceptovat svou bezpohlavnost. Dokonce i angličtina již začíná pod jejich vlivem měnit svou gramatiku. Už pracuje se třetím pohlavím. Vedle he a she se objevilo bezpohlavní zie. Vedle him a her existuje bezpohlavní zir.

Mikromenšině se tak dokonale podařilo zblbnout většinu. Aby taky ne, když si britské děti mají ve škole vybrat z 25 pohlaví. Pochopitelně jsou ve svém věku zmatené a snadno zmanipulovatelné. Takže jsou ochotny přeskakovat z pohlaví do pohlaví jako z vlaku do vlaku. Mezi řádky tak získávají dojem, že býti „jen“ mužem či „jen“ ženou je jaksi nudné a hloupé. Místo toho, aby menšiny byly kladeny na stejnou úroveň jako majorita, stávají se vlastně pro generaci Z adorovanými, ačkoliv z pohledu evoluce a zachování rodu jsou zvýhodněny, jelikož pochopitelně mají obtížnější až v některých případech nemožné rozmnožování.

Z toho pochopitelně vzniká i ekonomický problém. Najednou potřebujete ve škole 25 různých toalet, což se zdá být celkem drahé. I rýsují se coby ekonomické řešení unisex toalety. Vypadá to jako špatný vtip, ale německé úřady to vážně řeší. A brzo se to bude řešit i u nás, protože mikromenšiny jsou velmi hlasité, zatímco majorita vykazuje obstojnou stádnost.

V této logice je pochopitelné, že dříve či později bude mnohým vadit slovanský zvyk přechylovat ženská jména. Za prvé feministky v koncovce -ová mohou pociťovat podřazenost vůči mužům, kteří si je skrze -ová přivlastnili jako věc. A navíc je ze jména hned patrné, že se nejedná o muže. Přitom trendem je být unisex. Vůbec bych se nedivil, kdyby se na to dokonce jednoho dne vztahovala i poslední regulace GDPR o osobních údajích: Koncovkou -ová o sobě říkáte více než jen jméno, což by někomu mohlo vadit.

Kritika prostořekého Lagerfelda a jeho názorů tak pro mě není jen kritikou jeho protiimigračního názoru. Myslím, že na Lagerfelda prostě obecně mají spadeno také všichni ti, jimž nějak záhadně začalo vadit, že drtivá většina lidí na planetě se stále ještě dělí na muže a ženy.