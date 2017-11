Ekonom Vladimír Pikora: Kdy bitcoin nahradí euro?

Investoři to tak ale nevidí. Centrální bankéře s jejich názory na bitcoin považují za stejné pomatence, za jaké centrální bankéři považují spekulanty s bitcoinem.

Spekulantům se není co divit. Vychytralé lišky bitcoiny už dávno v minulosti nakoupily alespoň na zkoušku. Například 8. listopadu 2012 stál jeden bitcoin 10,65 dolaru. Tou dobou byl také kurs koruny k dolaru 19,762 CZK/USD, neboli za jeden bitcoin jsme zaplatili 210,47 Kč. Tedy zhruba jako za lístek do pražského kina.

Šestého listopadu letošního roku byl ale kurs bitcoinu už 7373 dolaru, neboli počátkem tohoto týdne při kursu dolaru 22,098 CZK/USD stál jeden bitcoin neuvěřitelných 162 928,6 Kč. Takže když jste si před pěti lety odpustili jedno kino, dnes máte zhruba 163 tisíc. To už se vyplatí do kina nechodit a necivět na nesmysly made in USA.

Znám hodně lidí, kteří před pěti lety koupili byt zhruba za dva milióny korun a dnes si mnou ruce, že jejich byt má cenu třeba tří miliónů. Kdyby tytéž peníze dali do bitcoinu, už mají skoro dvě miliardy. Tomu říkám tak trochu jiná liga.

Za posledním impozantním růstem bitcoinu stojí zpráva, že na burze budou obchodované takzvané futures na bitcoin. Tím se totiž bitcoin etabloval do světa velkých financí. A když říkám velkých, tak myslím opravdu velkých. Když totiž sečteme všechny kryptoměny na planetě, zjistíme, že jejich hodnota činila minulý týden neuvěřitelných 184 miliard dolarů. (Pro srovnání: Hrubý domácí produkt ČR za rok 2016 přepočtený na dolary při aktuálním kursu činí jen 217 mld. Je tedy dost dobře možné, že už příští týden hodnota kryptoměn přesáhne HDP ČR.) To jsou ohromné peníze, když vezmeme v potaz, že před šesti lety skoro nikdo nevěděl, co to je.

To se pochopitelně mnoha lidem nelíbí. Ztrácejí své postavení, svůj byznys. Podobně jako svou obživu kvůli elektrické žárovce ztratili výrobci petrolejek. Šéfové mnoha globálně významných bank tedy logicky tvrdí, že bitcoin je podvod.

Kupříkladu šéf Société Générale Fredric Oudea tento týden pro CNBC prohlásil, že nevidí budoucnost bitcoinu kvůli tomu, že bitcoin nabízí anonymitu transakcí. Vlády a regulátoři po celém světě se podle něj snaží zabránit praní špinavých peněz, vyhýbání placení daní a financování terorismu. To podle bankéře znemožní fungování bitcoinu.

Pán má v jednom pravdu: Vlády se opravdu snaží kontrolovat naše peníze. Ostatně proto třeba vznikla EET. Tím by ovšem jeho orientace v problému asi tak končila. Není třeba tak úplně pravda, že jsou transakce s bitcoinem anonymní, byť je to všeobecně rozšířený mýtus. Dají se sice složitě, ale pořád dají vystopovat v takzvaném blockchainu. (Na druhou stranu faktem je, že v těchto transakcích nikde nefiguruje třeba vaše rodné číslo, takže vystopování ke konkrétní fyzické osobě z reálného světa je nesnadné, až téměř nemožné.)

A pak: že by opravdu (ať už „malá“, či dokonalá) anonymita bitcoinu byla důvodem, proč by se mu lidé vyhýbali? Vždyť právě tato anonymita je na bitcoinu pro řadu lidí nejvíc sexy! A nemusí jít o žádné lumpy. Leckdo prostě nemá rád, když mu někdo civí na manželku, do ložnice a do peněženky. Tak nějak z principu. Ostatně kdyby měl pan velkobankéř Oudea pravdu a pro svět byla anonymita plateb opravdu takovým problémem, jak to, že ještě máme hotovost? U ní je přece anonymita ještě mnohem větší než u bitcoinu.

Zkrátka celý „argument“ proti bitcoinu chápu spíš jako vykalkulovaný lobbing, aby náhodou zkostnatělé banky nemusely v mezinárodním platebním styku čelit bitcoinové konkurenci. Právě tady je totiž bitcoin, založený na technologii blockchainu, nepřekonatelný. Rychlý, levný. Jistě že banky budou kolem sebe kopat. Ale boj s moderní technologií je jako boj s větrnými mlýny.

Prostě bitcoin tu s námi už je a jediné, co s tím banky mohou dělat, je smířit se s tím. A změnit se. Nejvíc se ovšem budou muset změnit banky centrální. Bitcoin je totiž přímým útokem na ně. Přímo bytostně ohrožuje celou jejich existenci. Hlavním produktem centrálních bank jsou totiž mince, bankovky i bezhotovostní peníze. A bitcoin je jejich konkurencí. (Proto na něj centrální bankéři tak nasazují.) Asi takovou konkurencí, jakou je Uber pro taxikáře (však ho taky taxikáři nenávidí). Jako je Airbnb pro hotely (však ho také nesnášejí a pomlouvají).

A tak jsme třeba mohli slyšet centrální bankéře mluvit o tom, že aby u nás mohla místo koruny fungovat kryptoměna, bylo by třeba deseti Temelínů, jelikož bitcoin je prý velmi energeticky náročný. Jsem přesvědčen, že taková představa je naprosto krátkozraká: technologie se rychle zlepšují, jiné kryptoměny jsou už dnes energeticky několikrát méně náročné než bitcoin. Rostou možnosti výroby elektřiny z alternativních zdrojů. A tak dál a dál. Zkrátka jen se hledají důvody, jak kryptoměny co nejvíc omezit. Ale chápu to — kdybych byl centrálním bankéřem, bál bych se bitcoinu jako čert kříže, protože by mě výhledově mohl připravit o chleba. A tak pochopitelně takový centrální bankéř v rámci regulace udělá vše možné, jen aby rozšíření nové technologie zabránil. Jenomže rozbíjení strojů se slovy, že berou lidem práci, tu už bylo. Vývoj to nezastavilo.

Dnešní obrovská poptávka po bitcoinu, ženoucí jeho kurs vzhůru, nepramení ze strachu, že jsou současné bankovky nehygienické, ani z obav, že jsou mince anonymní — pramení prostě z toho, že technologie blockchainu se rozšířila a lidé v ni mají důvěru. Je to jako móda: Všichni chtějí jet na stejné vlně. Jenomže pozor: To je teprve začátek.

Dneska je možná bitcoin poháněn hlavně módou. Ovšem další důvody se budou přidávat. Já osobně si myslím, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude zájem o bitcoin pramenit i z onoho strachu. Totiž ze strachu, že klasické peníze tištěné ostošest a bez zábran centrálními bankami jsou inflační papírky. A to už bude argument tak mocný, že s sebou strhne ke kryptoměnám ve správnou chvíli mnohem větší dav než dnes.

Pravda, momentálně se strhla úplná hysterie. Spekulanti nakupují bitcoin, bohatnou. Ti, kdo ho ještě nenakoupili, ho nakoupit chtějí. Něco podobného jsme viděli v 17. století u cibulí tulipánů – tehdy to vešlo ve známost jako tulipánová horečka, alias první zdokumentovaná cenová bublina na světě. Ano, já si myslím, že právě teď je bitcoin nafouknutou cenovou bublinou. Je dokonce i možné, že bitcoin časem nahradí jiná kryptoměna. To podstatné ale dál zůstává: Přes to všechno jsou kryptoměny naší budoucností a mocní se toho bojí. Změní to totiž rozložení bohatství, a tím pádem i sil na této planetě.