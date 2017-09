Média a elity nahlížejí na politiku očima Prahy. Jenže Babiš a Zeman mají silnou podporu spíše jinde

Je to dnes ve světě jev zcela obvyklý. Metropole různých zemí, kde také sídlí většina rozhodujících médií, nahlížejí na politiku jinak než voliči v menších městech a na venkově. Mnohá vyslovovaná přání z centra jsou tak jen otcem myšlenky a s realitou nemají moc společného. Elity a část médií vyznávají jiné hodnoty a to je vede často k tomu, že se dočkáme i jiného volebního výsledku, než mnozí prorokují. Česká republika není výjimkou. Vidíme to na příkladu Miloše Zemana a Andreje Babiše.

Zatímco Zeman a Babiš jsou v Praze často tvrdě kritizováni jak mnoha médii, tak voliči, mimo hlavní město bývá situace jiná. Na prezidenta čekají na náměstích menších měst tisíce lidí a s Babišem se houfně kdekdo fotí a o Čapím hnízdě s ním nemluví. Mohlo by to znamenat, že mocenský pakt Zeman – Babiš v příštím roce ovládne zemi? Tak jisté to není, protože každé volby přinesou nějaké překvapení, ale spíše se to dá předpokládat.

V lednu 2013 v prezidentské volbě to z Prahy vypadalo, že Karel Schwarzenberg by mohl mít proti Miloši Zemanovi šanci. Hlavní město v tomto směru dokonce ovládala určitá euforie. Ostatně v prvním kole měl kníže v hlavním městě až 43 procent hlasů, zatímco dnešní obyvatel Pražského hradu pouze 17 procent. Ve druhém pak Zeman 34 a Schwarzenberg 66 procent. Ovšem to byla Praha, ve všech ostatních krajích vyhrál současný prezident. A to samé se může stát Jiřímu Drahošovi, Michalu Horáčkovi či komukoli dalšímu příští rok.

Například elity a média v USA stály minulý rok většinově na straně demokratky Hillary Clintonové. Jenže to, co znělo silně a jednoznačně ve Washingtonu, New Yorku či Los Angeles, někde na venkově v Texasu a Ohiu vůbec neplatilo. Vyhrál těsně Donald Trump.

Také Londýn loni v červnu řekl ano dalšímu setrvání v Evropské unii, ale anglický venkov byl proti. Ve Vídni zase ve všech kolech volili za prezidenta zeleného Alexandra Van der Bellena, kandidát pravicových Svobodných Norbert Hofer byl silnější jinde.

Otázkou v těchto případech není ani tak to, že metropole volí většinou jinak než zbytek země a že velká města jako Vídeň či Praha mají na volební výsledek zemí střední velikosti velký vliv. To je přirozené a pořád se to opakuje. Problém je v tom, že i u nás má většina rozhodujících médií sídlo v Praze a pohled na situaci v celé republice je tak často zkreslený. To, co se nám zdá z centra jasné, vypadá jinde jinak.

V případě Miloše Zemana proto můžeme zažít opakování roku 2013. U Andreje Babiše je přece jenom situace trochu jiná, protože má na krku obvinění z dotačního podvodu. Vyloučit ale budoucí dvouvládí Zeman – Babiš nelze. I když s vysokou pravděpodobností ani teď jejich výsledky v Praze nebudou žádným zázrakem.