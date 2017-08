Volby se blíží, hurá na muslimy!

Pokaždé před volbami dostávají akcent témata, která jsou sice víceméně irrelevantní nebo úplně pitomá, ale která zabubnují na populistickou strunku každého jednoduššího voliče. Proto můžeme v posledních dnech vidět soustředěnou frontu našich politiků, kteří se vymezují proti muslimům, islámu a všemu, co s tím nějak souvisí. „Není důvod, aby v českých bazénech se někdo koupal v arabském oblečení,“ sdělil Blesku prezident Miloš Zeman. Já si myslím něco velmi podobného, takže nemám důvod proč s tímto prezidentovým výrokem nesouhlasit. Když se ale podíváme na další výroky, kterých se v Blesku dopustil, uvidíme, že jeho protiburkinový postoj je jen dalším trollingem. V rozhovoru také totiž sdělil: „Záleží na tom, jak ty ženy vypadají. Jsou ženy, které by měly být zahaleny co nejdůkladněji kvůli tomu, jaké jsou jejich proporce.

Jsou ženy, které by měly být důkladně zahaleny. A pak jsou dívky, kde bych jim tu burkinu strhnul.“ Z čehož jasně vyplývá, že vymezení se proti burkinám je jen dalším krokem k sebezviditelnění. Kdo se vystavuje se svým nechutným pupkem a stařeckými vráskami v trenýrkách publiku, nemá právo kritizovat vzhled jiných. Fotografie polonahého Zemana na rybníčku na Vysočině totiž jasně ukazují, že pokud by se někdo neměl odhalovat na veřejnosti, je to právě on. Musíme však Zemanovi alespoň přiznat, že toto jeho trollení je v plném souladu s jeho protimuslimskými postoji, které ventiloval už v minulosti. Trochu jinak je to s skoroexpremiérem Sobotkou. Ten byl v minulosti proslavený svými sluníčkářskými postoji k imigrantům, nyní před volbami však sdělil veřejnosti něco jiného. V rozhovoru pro rakouský list Die Presse pronesl památná slova: „Když pozorujeme problémy v jiných evropských zemích, v Česku už muslimy nechceme.“ Což je s jeho předchozími postoji zcela nekompatibilní. Já to samozřejmě chápu. Před volbami se vyplatí zabrnkat na každou strunku, která může přinést pár hlasů navíc. A je úplně jedno, že ta strunka zní trochu falešně. Pokud někdo dělá z postojů k islámu program, je to v zemi, kde prakticky žádní muslimové nejsou, trochu pumprdentlich. Přesto se z vymezování proti muslimům stává silným tématem volebních kampaní. Proto doufám, že jak bude s blížícími se volbami houstnout atmosféra, tak některý politik navrhne vést proti muslimům další křižáckou výpravu.