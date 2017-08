Jaromír Jágr návštěvou Babišova Čapího hnízda selhal a popřel podstatu jím milovaného sportu, férovost

Jaromír Jágr, jeden z nejlepších hokejistů historie, v úterý zavítal na farmu Čapí hnízdo, kvůli které policie požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Farma patří Agrofertu poslance Babiše a existuje vážné podezření, že zde byly zneužity evropské dotace ve výši 50 milionů korun. Jágr si tady pohladil lemura a udělal fotku se zaměstnanci. Nevinná návštěva sportovní legendy bez jakýchkoli postranních úmyslů? Těžko uvěřit. Pokud Jágr podporuje šéfa hnutí ANO, budiž, je to jeho volba. Ale návštěva „podezřelého“ Čapího hnízda? To je selhání.

„Nemyslím si, že je slušné ptát se lidí, které osobně neznám, co dělají ve svém soukromém čase nebo kde byli a podobně,“ napsal Jágr v odpovědi na dotaz webu Forum 24, zda farmu navštívil. Neslušné je spíše to, že slavný hokejista návštěvou Čapího hnízda popřel to, čím se vyznačuje jeho milovaný sport – a tou by měla být férovost. Čapí hnízdo je toho pravým opakem. Nechci spekulovat o tom, zda by mohli být Andrej Babiš a jeho levá i pravá ruka jménem Jaroslav Faltýnek v této kauze také odsouzeni. Ať rozhodne soud. Ale kolem Čapího hnízda je až příliš mnoho podezřelých okolností. Za této situace tam neměl Jágr jezdit.

Jaromír Jágr sice vždy tvrdil, že vlastně žádnou stranu otevřeně nepodporuje, ale kolem politiků se motá hodně dlouho. Patřil kdysi k jedněm z největších sponzorů ODS, jeho dary bývaly ročně v milionech korun. Nechal se také vyfotit v letech 2004 či 2008 na billboardy a podporoval občanské demokraty. Zastupitelé Kladna právě přes ODS pak podporovali tamní hokejový klub (ten Jágr vlastní a jeho otec tam býval šéfem) a platili provoz stadionu. Kraj (za vedení ODS a pak ČSSD) slíbil také postavit novou halu, což se ale nestalo. Zda Jágr podporoval občanské demokraty zcela nezištně, nebo za to pak vždy očekával veřejné peníze pro svůj klub, na to ať si odpoví hokejista sám. Když ale něco vypadá jako kachna, lítá jako kachna, chodí jako kachna a kváká jako kachna, tak je to s největší pravděpodobností kachna.

Reklama Jaromíra Jágra na Babišovo Vodňanské kuře v roce 2013

To samé platí o jeho spolupráci s Andrejem Babišem. Jágrova reklama na babišovské Vodňanské kuře v roce 2013 byla prý pouze součástí dohody s politickým oligarchou, že ten za to podpoří hokejovou mládež v Kladně. Ve skutečnosti to byl předvolební klip jako vyšitý.

Jaromíra Jágra za to, co dokázal v hokeji, velmi obdivuji, ale návštěva Čapího hnízda právě v této době a za daných okolností, je jeho velkou ostudou a selháním.

Pokud tomu tak není, proč zmizely ze sociálních sítí fotky, na kterých byl Jágr viděn na Čapím hnízdě?