Je politicky korektní močit vestoje? | Reflex.cz

V dokumentu vyvěšeném na WC obecního úřadu se psalo: „Vadné používání toalet vestoje způsobuje značné zamokření podlahy, tekutiny se rozšlapou, ,čvachta‘ se roznáší všude. Poté my, muži, vypadáme jako čuňata.“ Dokument se dostal na sociální sítě a vzbudil náležitou pozornost. A to i přes to, že nešlo o oficiální vyhlášku, ale o parodii na ni: „Byl to vtip. Nejde o oficiální dokument, neprošlo to zastupitelstvem, nic takového,“ vysvětluje košťanský starosta. Ale vzápětí dodává: „Nevím, jestli si pánové sedají, nebo si dávají pozor, ale teď už je tam čisto.“

Můžeme tedy konstatovat, že košťanská vyhláška přinesla nečekaný profit, následkem žertu začalo být na pánských WC obecního úřadu čisto a sucho. A nad tím bychom se měli zamyslet. Musím totiž dámy (pánové vědí sami) upozornit, že přes všeobecnou kulturní vyspělost našeho národa jsou pánské záchodky pomočené od Aše až po Jablunkov. Močení na podlahu pánských WC je reálný a palčivý problém. Nyní na severu Čech ukázali, že stačí jeden jediný papír s úředním razítkem a je čisto.

A nejde jen o tento hygienický přínos! Jde i o rovné příležitosti. Dosud totiž byli v oblasti močení privilegováni muži, zatímco ženy trpěly diskriminací. Muž zvyklý močit vestoje se totiž snadno a bez problémů vymočí v každém křovíčku či zákoutí. Zato ženy, které močí vsedě, mají problém si v nočním městě se zavřenými restauracemi ulevit beze ztráty důstojnosti. Přisednout někam za účelem vykonání potřeby je totiž mnohem komplikovanější než přistoupnout někde ke křovíčku a rozepnout si poklopec, jak činívají muži.

Jednak je v praxi ověřené, že vyhláška proti močení vestoje funguje v oblasti udržování čistoty toalet. Když jsme si navíc uvědomili současnou diskriminaci vsedě močících žen, bylo by asi dobré vtip z Teplicka zakotvit do zákona, nebo alespoň mezi pravidla slušného chování: Je potřeba si zvyknout, že močit vestoje je politicky nekorektní projev podporující nerovné postavení žen ve společnosti a že kdo močí vestoje, je falokrat a mužský šovinista. Teprve s tímto korektním postojem totiž budeme schopni vytvořit novou, lepší a genderově vyváženou společnost.