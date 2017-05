Sportovci, běžte s tím maratonem do přírody! | Reflex.cz

Nemám vůbec nic proti hromadným akcím sportovců, stejně jako nemám nic proti Gay Pride nebo Hell Party. Když se skupina nějak sociálně neškodně odlišných obyvatel dá dohromady a udělá si mejdan, podporuje to postmoderní diverzitu společnosti a zbarevňuje to svět. Takže je každá podobná akce vítána, ať už ji pořádají sportovci, homosexuálové nebo sadomasochisti.

Když však srovnám jednotlivé jmenované komunity, musím konstatovat, že sportovci jsou mnohem toxičtější pro své prostředí než homosexuálvé nebo sadomasochisté. Nejsem členem ani sympatizantem žádné ze skupin, všechny tři jsou mi rovnocenně lhostejné, takže mohu srovnávat kompetentně a nezaujatě.

Když mají svátek svého koníčka - Hell Party - sadomasochisté, tak sice mám šanci se to dozvědět z nejrůznějších kulturních přehledů, ale pokud se o věc nezajímám aktivně, tak se mne to vůbec netýká. Hell Party je v uzavřeném objektu, její účastníci neblokují dopravu ani neucpávají ulice, a když bych je chtěl vidět, musím za nimi, na jejich teritorium, a musím za to zaplatit vstupné. Takže je to z hlediska, že jde o akce víceméně kontroverzní minority, naprosto v pořádku. BDSM komunita nikoho neomezuje, nevnucuje se a nepodbízí.

O trochu hůře, ale pořád docela přijatelně jsou na tom homosexuálové. Jejich pochod Gay Pride totiž obvykle kráčí po pěší zóně, takže neblokuje osobní ani hromadnou dopravu, ulici zacpou jen na chvíli, a rozhodně kvůli nim nepřestanou jezdit tramvaje a autobusy. Občas se sice někdo obnaží, ale v kontextu celé akce to není nijak extrémně pohoršivé nebo křiklavé. Prostě - homosexuálové na svůj svátek ukazují, že nejsou žádní buzeranti, které obtěžují celé okolí.

Když však slaví svůj - ryze subkulturní - svátek sportovci, jeko nyní o maratonu, tak je z toho celá Praha auf. Nejezdí půlka hromadné dopravy, půlka Prahy je zavřená pro automobily, a i v metru (které kupodivu sportovci kvůli svému svátku odstavit nenechávají) člověk musí po skončení závodu čuchat pot zpocených běžců, kteří se hromadnou dopravou vracejí po maratonu domů, aniž by se omyli, aby svým zápachem neobtěžovali lidi jedoucí z galerie, divadla či jiného ušlechtilého trávení volného času. Přitom je známo, že běh po asfaltu není zdravý, a pokud si chtějí sportovci hromadně zaběhat, mají běhat kolem Prahy po trávě a polních cestách, místo aby okupovali a blokovali město. Proto vyzývám sportovce: Poučte se od homosexuálů a přestaňte buzerovat svoje okolí!