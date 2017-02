Jsem zelený Matěj Stropnický a nově také antisemita

O panu Khaledu Alattrashovi, palestinském velvyslanci v Praze, jsem zde již jednou psal. Konkrétně jsem poukazoval na skutečnost, že si pan Alattrash olajkoval stránku velebící teroristy z Mnichova, kteří na olympiádě v sedmdesátých letech zmasakrovali izraelskou výpravu sportovců.

Sympatizant terorismu Alattrash sice bohužel nebyl po zveřejnění článku vypovězen, ale alespoň ten svůj lajk stáhnul. Nyní ho tam možná zase přidá, nebo olajkuje nějaké jiné teroristy. Má totiž v Čechách nového kamaráda. Konkrétně Matěje Stropnického.

Ten si v pondělí na Facebook vyvěsil svou fotku s panem velvyslancem a k tomu dopsal následující post: „Matěj Stropnický se sešel (pan Stropnický o sobě píše v třetí osobě, pozn. aut.) s velvyslancem Palestiny Khaledem Alattrashem. Vyprávěl mi humornou historku o tom, že v českých školních atlasech je jako hlavní město Izraele uváděn Jeruzalém, ačkoliv mezinárodně uznaný je Tel Aviv, a česká ministerstva zahraničí a školství (obě ČSSD) se to vzhledem k jednostranně proizraelské masírce médií bojí řešit. Během letošních Dnů Jeruzaléma v Praze, které slouží k představování města jako multikulturního centra soužití Izraelců s Palestinci, ovšem na nezpochybněně izraelském území, proto uspořádáme debatu Jerusalem, unified or occupied?“

Ten post i název Stropnickým chystané debaty ukazuje, že se šéf Zelených odkopal a začíná se, podobně jako někteří západoevropští zelení levičáci, profilovat jako antisemita, tedy pardon - jako antisionista, což je nová forma evropského antisemitismu kamuflovaná za nesouhlas s politikou státu Izrael. Podle Stropnického je to tady samá masírka proizraelských medií a Palestincům se normálně křivdí. Přitom situace kolem Jeruzaléma je opravdu jiná, než uvádí, a název besedy je normální propaganda.

Podle plánu OSN na rozdělení Palestiny a vznik Izraele bylo plánováno, že Jeruzalém a Betlém budou mezinárodním územím. Pak však vypukla první arabsko-izraelská válka, arabské jednotky zablokovaly Židům cestu do Jeruzaléma a zastavily přívod vody do města. Jen díky izraelské armádě, která město obsadila, místní Židé přežili. Když v osmačtyřicátém vyhlásil Izrael nezávislost, vstoupily opět útokem do města palestinské síly - Arabská legie - a pokusily se Jeruzalém obsadit. Po uzavření příměří Židům zůstal jen západní Jeruzalém.

V šedesátém sedmém napadli Arabi Izrael znovu vojenskou silou, tentokrát z Jordánska. Vypukla šestidenní válka a Arabi opět napadli Jeruzalém, dokonce obsadili velitelství jednotek OSN. Izraelská armáda je však vypráskala z města a obsadila i řadu osad východně od města, dosud arabský Východní Jeruzalém. Od té doby je Jeruzalém sjednocen a zasedá v něm izraelský parlament. Takže - diskutovat o tom, zda je Jeruzalém okupovaný, je trochu mimo.

Opakovaně se ho pokoušeli okupovat agresivní arabští válečníci, ale Izrael je vypráskal a území obsadil. Takže Jeruzalém není okupovaný, ale okupantů zbavený, a že patří Židům, je přirozeným výsledkem, ztrátou ze dvou útočných válek, které Arabi kolem Jeruzaléma proti Izraeli vedli. Konec konců - židovské hroby na jeruzalémské Olivové hoře jsou staré tři tisíce let, o sedmnáct set let starší než prorok Mohamed.

Pan Stropnický prostě lže, překrucuje a bude tu pořádat propalestinskou propagandu. Myslím, že je to skvělý nápad. A ještě lepší by bylo, kdyby se Matěj jel na Západní břeh či do pásma Gazy osobně přesvědčit, co jeho noví přátelé Palestinci, kterým dělá reklamu a jejichž nároky začal hájit, dělají s homosexuály.