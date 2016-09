Hlavní město Izraele je už 3000 let Jeruzalém. Ať se Palestinci vztekají!

Po českém Internetu se rozbíhá několik petic za uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele i na podporu českého atlasu, který tento údaj uvádí. Jeruzalém byl hlavním městem Židů už sedmnáct set let před prorokem Mohamedem.

Palestinský velvyslanec si stěžoval ve věci školního atlasu firmy Shocart. V mapě je jako hlavní město Izraele uváděn Jeruzalém. Ministerstvo mu promptně vyhovělo a pohrozilo, že pokud se to v mapě nezmění, přestane být atlas schválenou učebnicí. Pro připomenutí - velvyslanec Khaled Alattrash ještě nedávno na Facebooku lajkoval stránku palestinského teroristy.

Realita je taková, že židovský hřbitov na jeruzalémské Olivetské hoře je starý asi tři tisíce let - sedmnáct set let starší než prorok Mohamed. Proto Izrael jako své hlavní město chápe Jeruzalém, který také má statut hlavního města. Přesto Palestinci - a s nimi většina politicky korektních propalestinských evropských velmocí - tuto skutečnost neuznávají a jako hlavní město Izraele označují Tel Aviv. Aby neurazili Palestince. To, že české ministerstvo na základě žádosti sympatizanta teroristů změní učebnice, je prostě nehoráznost.

Můj přítel, rabín Jicchak Seifert, inicioval petici "Za ponechání údaje o hlavním městě Izraele ve školním atlase. Vážená paní ministryně školství a představitelé nakladatelství Shocart. Jelikož bylo po nátlaku ze strany zastoupení „palestinského velvyslance“ na ministerstvo školství rozhodnuto, že ve školních atlasech musí být uvedeno v rozporu se skutečností jako hlavní město státu Izrael- Tel Aviv, žádáme Vás, aby toto politovánihodné rozhodnutí bylo zrušeno. V opačném případě budeme nuceni nejen vyjádřit svůj občanský nesouhlas, ale nenecháme své děti atlas převzít a atlas, ze kterého má být vyučována lež ve prospěch teroristické organizace na úkor spojeneckého státu vrátíme a neumožníme výuku z politicky deformované pomůcky. Tímto jasným krokem chceme podpořit ministerstvo školství před nepřípustným nátlakem ze strany představitele neexistujícího státu aby si nemuselo nechat diktovat rozhodnutí v naší svobodné zemi cizími nedemokratickými organizacemi. S díky a úctou níže podepsaní." Aktuální počet signatářů naleznete zde.

V momentě psaní tohoto textu je tam necelých čtyři sta podpisů a můj je 199 v pořadí. Dozvěděl jsem se o petici až k večeru ten den, tak jsem to dřív podepsat nemohl.