Teror většiny přichází: Zeman podepsal protikuřácký zákon

Povedlo se. Společnost byla díky demokratickým většinovým principům rozdělena na zdravou, žádoucí, podporovanou většinu nekuřáků a na malou, zavrženíhodnou, diskriminovanou a šikanovanou menšinu kuřáků. Protikuřácký zákon byl prohlasován v demokraticky zvoleném parlamentu a prošel všemi dalšími nutnými legislativními procesy, které v demokratické společnosti existují. Přesto bude výsledkem jeho aplikace čirá a zcela nedemokratická diskriminace.

Demokracie - aby fungovala - musí být postavena na diverzitě, různosti. Pokud začne být příliš vstřícná k vůli většiny, pomalu se mění v autoritářskou diktaturu. Jako v Rusku například. Přijatý zákon tuto diverzitu bolestně poškozuje a ničí. V současné době je v České republice většina restaurací nekuřáckých. Podobně jako je většina populace nekuřácká. Proto má každý nekuřák dostatek možností k tomu, aby šel do hospody, kde mu nikdo nebude čoudit pod nos. A zcela stejně má každý nekuřák plnou svobodu nechodit do restaurací kuřáckých - co by tam taky dělal, leda načichl kouřem! V takovém uspořádání nejsou pošlapávána práva nikoho.

Já jako kuřák, který celoživotně posedává po kavárnách nad kávou a popelníkem, kuřácké restaurace prostě potřebuji, abych se měl kde scházet se svými rovněž kuřáckými přáteli. A nekuřácká většina potřebuje tu většinu nekuřáckých restaurací, kterou už má. Může panovat všeobecná spokojenost.

V tuto chvíli se nám ale do věci zamíchá autoritářský stát, odvolávající se na novodobý svatý grál - zdraví lidu. A kouření v hospodách prostě zakáže, přestože tím zjevně utrpí práva kuřáků. Samoobslužná kuřárna v restauraci neohrožuje vůbec nikoho kromě těch, kteří si do ní jdou zakouřit - a těm do toho nemá žádný stát co mluvit. Není věcí státu, zda dobrovolně vdechuji kouř. Přesto od úterý tuto diskriminaci nás kuřáků zavádí platný a plně demokraticky přijatý zákon. Takže prosím všechny ochránce lidských práv, občanských svobod a humanismu, aby se místo diskriminovaných homosexuálů a Palestinců nově začali zabývat diskriminací kuřáků a bojovat proti ní. Jak už ve svém nesmrtelném díle Konec civilizace píše Huxley: Neberte mi právo na rakovinu!