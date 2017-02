Putin ukazuje, že zvýšit rozpočet na obranu prostě musíme!

Vzájemné provokace pilotů Sovětského svazu a NATO za dob studené války byly těsné přelety kolem vzdušného prostoru protivníka. Vzbouřilo to protiletadlovou obranu, pošťouchlo obě strany k vyšší bdělosti, a ukázalo to druhé straně: My tady jsme a jsme připraveni střílet! Bylo to v dobách, kdy se jaderná apokalypsa zdála nevyhnutelnou, a která nukleární katastrofě unikla jen zázrakem.

Pak, po pádu Sovětského svazu, to chvíli vypadalo na epochu konce dějin. Tak se jmenovala Fukuyamova kniha, ne? Ukázalo se, že se slavný filosof seknul asi o metr a že dějiny po spirále po pětadvaceti letech klidu dostoupaly opět k bodu, kde hrozí konflikt. Jako za studené války. Sice v trochu pozměněném světě, ale aktéři jsou pořád stejní: Rusko pod nějakou knutou versus Západ - potažmo NATO.

Tento týden obletěly dvě ruské "Bílé labutě", strategické bombardéry Tupolev Tu-160 Evropu od Petrohradu až ke Gibraltaru. Těsně minuly vzdušný prostor několika aliančních zemí, samozřejmě s vypnutými odpovídači, stihačky startovaly v asi pěti státech, a když Rusové kontinent obletěli, zase se otočili a letělo se domů. Okázalé a nezpochybnitelné drnkání na nervy, provokování sil NATO, harašení zbraněmi.

Pokud má někdo pocit, že z dvou letounů není třeba dělat problém: Dva tyto obří bombardéry mohou nést společně až čtyřiadvacet střel Ch-55SM Granat s plochou dráhou letu. Nosičů jaderných hlavic mimořádně těžko zachytitelných radarem a těžko zlikvidovatelných protivzdušnou obranou. Každá tato střela může nést jadernou hlavici o síle 350 kilotun. Hirošimská bomba měla třináct kilotun, pro srovnání. Takže dva Tupolevy, které by při obletu Evropy z mezinárodních vod odpálily svých čtyřiadvacet střel, by mohly spálit velkoiu část západní Evropy v průběhu několika minut.

Tohle brnkání na nervy z ruské strany ukazuje jediné: Evropa se musí vzchopit, začít plnit své závazky a sliby, a členské země NATO musí skutečně dávat svá dvě procenta HDP na armádu, jak se zavázaly, a jak na to s výjimkou USA a Řecka zvysoka kašlou.

Evropští leadeři vyjádřili znepokojení, že Trump po nás chce, abychom skutečně začali na obranu dávat, kolik jsme slíbili. Je to od něj požadavek zcela legitimní, a navíc aktuální. Jeho východní protějšek Vladimir Vladimirovič totiž ukazuje, že zbraně za ty peníze můžeme velmi brzy a velmi akutně potřebovat, abychom se ubránili nové expanzi Ruska.