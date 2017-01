Rozsudek v cause hidžáb: Jedna nula pro zdravý rozum!

Somálská studentka se v roce 2013 za velmi podivných okolností pokusila o přijetí na pražskou zdravotní školu. Nebyla schopná doložit formální požadavky - potvrzení o pobytu. Ihned po pokusu na školu začít docházet v hidžábu - což zakazuje školní řád stejně jako jiné pokrývky hlavy - na praktickou výuku, na školu podala žalobu, že chce za tu strašnou diskriminaci omluvu a šedesát tisíc odškodného.

V pátek Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl, že k žádné diskriminaci nemohlo dojít, protože dívka se vůbec nestala studentkou, a bylo po ptákách. Sama žalobkyně se k soudu nedostavila. Takže můžeme spokojeně konstatovat, že naše soudy nejsou zblblé politickou korektností a nesnaží se soudit podle multikulruních příruček, ale podle zdravého rozumu. Ten rozsudek by ale neměl být tečkou za celou causou, nýbrž tečkou za první kapitolou příběhu. A další kapitoly trilleru o té Somálce by měly psát tajné služby nebo protiextremistická policie. Celý ten příběh totiž smrdí.

Co nám somálská studentka chce namluvit? Že se dostala do Česka (dostala azyl v roce 2011), úplně náhodou se rozhodla studovat, oni jí na škole zdiskriminovali, ale ona je tak politicky korektní, že si uvědomila diskriminaci. A hned měla k dispozici právníka a peníze na právníka, a soudila se, protože o to studium fakt stála. Ale nestála o něj zas tak moc, aby vyhověla požadavkům školy, a ten soud pro ni nebyl až zas tak důležitý, takže k němu vůbec nešla. Tomu jako mám věřit?

Ne. Celá causa hidžáb byla podle mého názoru od samého začátku plánovaná jako čistě provokativní akce, a je na bezpečnostních složkách, aby zjistily, kdo to vymyslel a kdo to financoval. Hlavní tlak na česká media a veřejnost samozřejmě vyvíjela paní ombudsmanka Šabatová, ale tu nepodezírám. Ta se chytla hloupé causy, aby se zviditelnila. Ale ten začátek - přijít na školu, nesplnit její požadavky a stěžovat si na diskriminaci - proběhl ještě bez paní ombudsmanky, a pochybuji, že se vylíhl v hlavě mladičké Afričanky. Stejně tak pochybuji, že by si byla schopná tak obratně a narychlo (mluví velmi špatně česky) sehnat právní zastoupení a peníze na ně. Proto bych opravdu uvítal, aby bezpečnostní orgány prokleply nevládní organizace, které se Somálky v tom uměle vytvořeném sporu zastávaly - Sdružení pro integraci především. A prozkoumaly jejich finanční toky. Protože více než causu diskriminační celé to dění připomíná cílenou provokaci, vypuštěný zkušební balónek, kam až si česká společnost muslimy pustí. A tak by bylo pro naši bezpečnost lepší opravdu věrohodně vědět, zda celá akce nebyla provokací tajné služby nějaké islámské země, případně „oťukáváním situace“ od islamistických ropných šejků.