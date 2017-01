Malér, Nečas lhal. Ale Babiš lže pořád a nikdo to neřeší!

Pan Čistý — to je dnes již zapomenutá přezdívka Petra Nečase — podle rozhodnutí soudu veřejně lhal. Je to sice pěkná tečka za příběhem Mirka Dušína v politice, ale otvírá zajímavou otázku: Proč Nečasovi otloukají o hlavu, co beztrestně dělá Andrej Babiš furt?

Odvolací senát pražského městského soudu včera rozhodl o odvolání v Nagygate, část sledování Vojenským zpravodajstvím — vrátil případ obvodnímu soudu k novému projednání, vyměnil soudkyni a také v usnesení konstatoval, že expremiér Petr Nečas je usvědčený lhář. „Obvodní soud nemístně bagatelizuje z logiky věci vyplývající skutečnost, že svědek RNDr. Nečas buď lhal v prohlášení ze dne 15. 6. 2013, nebo ve své výpovědi v této trestní věci,“ stojí v usnesení.

V tiskovém prohlášení pro média z června 2013 Nečas sdělil, že o sledování své ženy „nikdy nerozhodl ani nebyl informován“. O několik let později u soudu naopak vypověděl, že sledování své ženy inicioval on sám. A právě na tento rozpor městský soud oprávněně poukázal.

Nám zbývá si vybrat: Buď Nečas lhal do médií (a to v době, kdy zastával roli premiéra), nebo, což by bylo ještě horší, lhal před soudem. Křivé svědectví je, připomínám, v České republice trestný čin. Ať už platí první, nebo druhá varianta, je jasné, že pan Čistý je zahnojený jako většina ostatních politiků a že plácá do větru to, co se mu zrovna hodí do krámu. Ponížení jeho osobně i celé ODS, za kterou premiéroval, je dokonáno.

Absolutně nechci omlouvat poměry, jež Nečas na vládě nastolil. To, že chod země de facto určovala bývalá kantýnská, neboť zřejmě kvalitně souložila s premiérem, je zábavné v seriálu Jistě, pane premiére, ale ne v realitě. Stejně tak nechci omlouvat Nečase, že lhal.

Já mám na tyhle okázale slušné panáčky odjakživa trochu spadeno, vždy se domnívám, že pod okázale slušňáckou vrstvou bude něco hodně shnilého, a tu obrannou vrstvu si slušňák drží, aby ty hnusy z jeho nitra nebyly rozpoznatelné. Prostě — pan Čistý je prolhanej nikoliv Nečas, ale Neřád — a jsem rád, že už v politice není. Měl by z ní vypadnout každý politik, který je usvědčen z veřejné lži.

A tak mne v tom rozhořčení nad Nečasem najednou napadá: Proč jsou z jeho lži všichni tak okázale pohoršení? I iDnes.cz má mezititulek „Nečas lhal, míní soud“ — a přitom její vlastník, ministr Babiš, byl opakovaně usvědčen z větší a méně omluvitelné lži.

Babišovo nehorázné lhaní o majitelích Čapího hnízda je až legendární a jeho nejnovější lhaní o dluhopisech Agrofertu, jež koupil za peníze, co neměl nebo vlastně měl, ale zapomněl na ně? To myslí vážně? Andrej lže přímo programově — a nikdo není tak masívně pohoršen, jako jsou lidé i média pohoršeni lží Petra Nečase. Asi chudák Nečas nerozdal dost koblih nebo co...