Aféra hradního protokoláře: Hodnej či nehodnej Forejt?

Václav Klaus veřejně zvažuje, zda nezaměstnat pana Forejta. Pokud to chápe jako gesto znechucení nad celou forejtskou aférou a jako gesto lidské podpory štvaného Forejta, je to úvaha správná. Ale je to také úvaha špatná: hnusnou aféru to nevyřeší, nýbrž zvětší a zamotá do ní ještě i exprezidenta.