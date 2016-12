Zemanovo vánoční poselství: Ne cenzuře, muslimskému terorismu a zneužívání dávek

Až se zase tvůrci veřejného mínění budou divit, proč většina národa volila Miloš Zemana prezidentem republiky, ať si pustí jeho poslední vánoční poselství. Bylo v něm téměř všechno podstatné, čím se lidé zabývají a navíc řečeno ostře a srozumitelně. Nepamatuji se, že by od dob prvního Havlova projevu někdo tak souzněl s většinovou populací jako tentokrát Zeman.

Projev začínal malou výzvou k optimismu a následoval přehled ekonomických úspěchů a neúspěchů. Kdyby takhle stručně a jasně dokázala mluvit dnešní opozice už má dvojnásobek hlasů. O důvod víc, že prezident neřekl nic podstatného, jen seřadil a okomentoval relevantní statistické údaje.

V další části zdůvodnil, proč v červnu 2016 vstoupil do válek uvnitř vlády a odmítl její pád. Chyby ve věci tzv. reorganizace politice viděl na obou stranách, ale nebál se říct, co je jasné, už celá léta, ale politici se to bojí vyslovit: Šlachtův policejní útvar sliboval zátah na velké mafiány a nakonec se musel spokojit s kauzou údajně nezdaněných kabelek milenky bývalého premiéra.

Dodejme, že tuto kauzu Šlachtovci rozjeli až rok po razii na Úřadu vlády, když se ukázalo, že v dosavadních kauzách nemají důkazně nabito a potřebují od nich odvézt pozornost.

V oblasti zahraniční politiky tradičně preferoval vztahy s Čínou a pro dokreslení podal nejsilnější argument: Číňané jsou hlavními investory v sousedním Německu. Upozorněme: podstatné pro úspěch však budou reálné investice u nás. Do Česka však zatím nepřichází.

Když prezident hovořil o mezinárodním terorismu v Evropě dával ho do souvislosti s nekontrolovanou imigrační vlnou z loňského roku. Jeho zkratka, že umístit v Česku muslimy je podhoubí pro teroristické útoky je přece jenom hodně triviální. I v tom však souzní s většinou veřejnosti.

Pražská kavárna by měla vstát a tleskat té části jeho projevu, v níž mluví o zákazu cenzury internetu. V této pasáži cílil na německé politiky v čele s kancléřkou Merkelovou, které by chtěli cenzurně vstupovat do diskusí, například na facebooku.

Zeman měl i neměl pravdu v další části, kde se zmiňuje o podivné snaze organizace Evropské hodnoty (EH) vytvářet seznamy nepohodlných novinářů a serverů, jimž se dává nálepka „nepřátel státu.“ Konstatovat, že v této činnost vyniká obzvlášť jeden zaměstnanec EH, který byl kdysi pornohercem, bylo hodně pod úrovní prezidenta republiky.

Jinou věcí, a to by si Zeman měl uvědomit, je subverzní činnost jiných zemí, která se už nevyčerpává výměnami zpráv v mrtvých schránkách pod lavičkami, ale provokacemi v kyberprostoru. To, že Putinovo impérium si maskuje svou ekonomickou a vojenskou slabost skrytou propagandou, je doložitelný fakt.

Zmínit jenom potřeštěné klučíky z Evropských hodnot, co si hrají na cenzory a nezmínit, že fenomén kyberprostorové manipulace existuje, je intelektuálně nepoctivé.

I tak Zeman musel na většinovou populaci silně zapůsobit. Už jenom tím, že jeho televizní projevy nejsou izolovanou záležitostí. A v čem je klíč? O tom mluvil sám Zeman: čtyřikrát jsem objel všechny kraje České republiky. Zajímavá inspirace pro všechny jeho kritiky a konkurenty.