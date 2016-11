Babiš se Sobotkou by se nejraději vzájemně nakopali do rozkroku. Nastal nyní ten správný čas?

Situace ve vládě, přesněji mezi jejími dvěma největšími stranami ČSSD a ANO, připomíná manželství v hodně pokročilé fázi krize. Strany si dělají naschvály, jednotliví straníci na úkor svých partnerů nešetří silnými slovy a náčelníci si posílají facky nebo přímo pěsťovky přes noviny. Člověka by napadlo, jak to mohou spolu ještě vydržet? Přitom když však přijde ze strany médií otázka na rozpad vlády, všichni zařadí zpátečku. Co jim v tom brání?

Při pohledu na nejnovější dění okolo EET všechny minulé spory vypadají jako prkotina. Ať se jednalo o dalajlamu, sestavování krajských koalic, šachování s DPH na čepované pivo, mýto či rozkopané dálnice, situaci ve zdravotnictví a nebo konečně i změny ve vládě. Tohle všechno byla opravdu nevinná kočkovaná. EET je jiný kalibr a ten už má takovou brizanci, že může vládu v její současné podobě rozmetat.

Vše nasvědčuje tomu, že ministr financí Andrej Babiš své pozměňující návrhy k EET předloží pouze jako řadový poslanec. Premiér Bohuslav Sobotka už avizoval, že je ČSSD nepodpoří. Nastane tak unikátní situace, v níž se začne licitovat a oba straničtí šéfové budou muset tahat jeden „trumf“ za druhým, tedy pokud nějaké budou mít. V této partii už pak dávno nepůjde o samotnou EET, ale o to, kdo zvítězí a vztyčí na hromadě mrtvol svoji stranickou zástavu.

Je totiž evidentní, že při hlasování se vládní poslanci rozdělí na dvě skupiny a totéž nastane i u opozice. Vzniknou tu tak dva zcela unikátní a mnohdy nesourodé hlasovací bloky. Oba jejich „lídři“ (Sobotka a Babiš) však budou muset svým souputníkům učinit nějaké ústupky. Bude jen otázkou, kam až tohle dojde a co za to budou zákonodárci z dalších stran chtít.

Je trošku příznačné, že se tu tento boj odehrává doslova pár desítek hodin před samotným spuštěním EET. Jsme přeci v České republice a zde nejde nic normálně. Jen tisíce lidí a živnostníků, kteří si pořídili zařízení na EET teď mohou bezmocně klít a sledovat, jak tento souboj dopadne.

Je zřejmé, že v této kauze už si Sobotka s Babišem vyměňují první a skutečně již pořádně tvrdé údery před volbami do Poslanecké sněmovny, byť k nim dojde až za rok. Ať tato kauza dopadne jakkoliv, vztah ve vládě už zůstane tak pošramocen, že nejčistším řešením by byl konec vlády. Všichni zainteresovaní samozřejmě budou tvrdit, že to nejde a nebo že by případná úřednická vláda nic nesvedla.

Ale pozor! Na Hradě sedí člověk, kterému jsou všechna tato provizorní řešení bližší než Sobotka jako premiér ve Strakově akademii. Třetí do party – lidovci – zatím jakoby stojí stranou, sondují situaci a přemítají, ke komu se přidat. Musí si však dát pozor, aby se přimknuli se stranu vítěze. Neboť vítěz této řeže bude tvořit příští vládu. Za současné divadlo však berou žold všichni a daňoví poplatníci jen skřípou zuby.