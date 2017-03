Nic bizarnějšího si v hospodě neobjednáte. Silné pivo za půl miliónu dostanete v těle mrtvé veverky

Může se tomuto nápoji říkat pivo, když obsahuje 55 % alkohol? Skotský pivovar Brewdog si myslí, že ano. Jejich nápoj s názvem „End of History“ je nejenom silný, ale i velmi drahý a servírovaný ve velmi unikátní formě. Za lahev, která je obalena tělem mrtvé veverky, zaplatíte v přepočtu půl milionu korun.

Pokud si rozhodnete tento zvláštní alkoholický kousek koupit, získáte nejen precizně vypreparovanou veverku, ale také akcie anglického pivovaru. Brewdog totiž tuto edici vymyslel jako součást své crowdfoundingové kampaně, kde si kladli za cíl vybrat peníze na stavbu nového pivovaru v USA. To se jim nakonec v září loňského roku podařilo. Pivo ale můžete zakoupit i nadále.

James Watt, jeden ze zakladatelů pivovaru, si nápad na netradiční alkohol pochvaluje. Své pivo prodávají už sedm let a za tu dobu prý stoupl počet akcionářů v jejich společnosti. „Lidé potvrdili, že náš šílený nápad byl správný. Veverky se jim líbí. Akcionáři potvrdili, že chtějí naskočit na ten šílený obchodní vlak, ve kterém momentálně sedíme a svést se s námi až do cíle,“ dodal spokojený Skot.

Veverky pro jejich lahve dodává umělec, který si říká Simon the Stuffer. Svá vycpaná zvířata ještě rád obléká do miniaturních oblečků, což děla z lahví ještě bizarnější podívanou. Co si o pivu myslíte? Koupili byste si ho, kdybyste měli půl milionu nazbyt?