Další odhalení z nové řady Hry o trůny: Na internet unikly fotky dračího trůnu pro Daenerys Tagaryen

Dračí princezna bude mít v sedmé řadě seriálu Game of Thrones vlastní trůn. Ten je velmi podobný tomu, na který v závěru šesté serie usedla Cersei. Prozradila to fotografie, která unikla přímo z natáčení aktuálně nejsledovanějšího seriálu na světě.

Celý světem sedmi království postupuje vlna ženské emancipace. Ve všech koutech fantastické říše se moci ujímají ženy, a je proto pochopitelné, že nové královny dostanou nové trůny. A nejpikantnější fotografií uniklou z natáčení sedmé řady je právě ta, která zachycuje dračí trůn, na který by měla usednout Daenerys. Královské sedátko vytesané přímo do roztavené skály by se mělo nacházet přímo v bývalé pevnosti rodu Tagaryenů – v Dračím kameni.

Hra o trůny: Trůn pro Daenerys Tagaryen • Foto Instagram.com

Další uniklá fotografie ukazuje změny v nejznámější trůnní místnosti série. Železného trůnu, který tvoří tisíce mečů roztavených dračím dechem, se úpravy pochopitelně nedotkly. V Králově přístavišti totiž žádní draci nejsou. Zatím. Ale jak je vidět z dekorace nad trůnem, novopečená královna Cersei vyměnila sedmicípou hvězdu za železného lva Lannisterů. Pro víru totiž v jejím pojetí vlády zřejmě nezbude příliš místa.

Hra o trůny: Trůn pro Cersei Lannister • Foto Instagram.com

Sedmá série by se na obrazovky měla vrátit v létě roku 2017. Tradiční start v dubnu museli tvůrci posunout kvůli nutnosti natáčení v zasněžených lokacích. Pořád platí, že sedmá série je předposlední, nicméně v posledních dnech se stále hlasitěji diskutuje o natáčení spin-offu, který by měl za dva roky seriál nahradit.