Romantika, nebo bída s nouzí? Kočovný život Romů za totality objektivem českého fotografa

Když v roce 1961 vyšel ze školy, vše nasvědčovalo tomu, že se z něj stane úspěšný letecký inženýr. Jenže mladého Josefa Koudelku to táhlo do přírody, a tak se vždy v létě sbalil a vyrazil na cestu s kočovnými Romy. Po jejich boku procestoval Československo, Rumunsko, Maďarsko, ale i Francii a Španělsko. Během těchto let vznikla skutečně unikátní série snímků, kterou si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.