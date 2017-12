10 tisíc dolarů nestačilo, bitcoin už stojí víc než čtvrt milionu korun. Jaké jsou předpovědi odborníků?

V novém Reflexu se dočtete, co je Bitcoin, kde se bere, jakou cestu od svého “vynálezu” urazil a proč je momentálně jeho cena tak vysoko, jak je. Dočtete se taky to, že autor jednoho z nejrozšířenějších antivirů na světě, John McAfee, odhaduje, že v roce 2020 bude jeden Bitcoin už za milion dolarů.

Momentálně (středa po poledni) se cena pohybuje mezi 12 a 13 tisíci dolary.

Jak tedy vypadají předpovědi ekonomických odborníků?

Ronnie Moas, StandPoint Research: Za půl roku až rok to bude 20 000 dolarů. Doporučuje s Bitcoinem neobchodovat, protože půjde stále nahoru.

Thomas J. Lee, Fundstrat: Konzervativní odhad je, že Bitcoin bude v roce 2022 stát 25 tisíc dolarů.

Tom Lee, Fundstrat: Půl roku bude Bitcoin okolo 11 500 dolarů, přesune se do něj ale část subjektů, které investují do zlata. Do roku 2022 bude Bitcoin mezi 20 tisíci a 50 tisíci dolary.

Jaroslav Brychta, XTB: Vývoj ceny záleží na tom, zda se Bitcoin stane globálním finančním aktivem typu zlata. Pak může stát klidně 100 tisíc dolarů. Z dnešních hodnot se ale také mezitím může propadnout na polovinu.

Michael Novogratz, Galaxy: Říká, že představa, že Bitcoin nebo další kryptoměny budou někdy peníze, je největší bublina naší doby. Bitcoin ovšem bude dobrým uchovatelem hodnoty. Podle něj může být do konce příštího roku na 40 tisících dolarech.

Roy Sebag, Goldmoney: Investor do zlata býval z Bitcoinu nadšený, ale teď říká, že v dlouhém období je hodnota Bitcoinu nula.

“Masterluc”, legendární kryptoměnový obchodník: V srpnu napsal, že do konce roku 2017 bude Bitcoin za 15 tisíc dolarů a v roce 2019 bude mezi 40 až 110 tisíci dolary.

Mark Yusko, Morgan Creek Capital: V dlouhém období míří Bitcoin k 400 tisícům dolarů.

Velký článek o Bitcoinu si přečtěte v novém čísle Reflexu, které vyjde ve čtvrtek 7. prosince.

Tweets by MiroslavCvrcek