Topolánek: Proč chci být prezident

„Já jsem se v úterý, možná emotivně, protože rozumem bych to nikdy neudělal, rozhodl, že budu kandidovat na prezidenta a začal jsem shánět podpisy,“ uvedl Mirek Topolánek serveru Blesk.cz. Během velkého rozhovoru s Markem Stonišem a Bohumilem Pečinkou, který vyjde v Reflexu ve čtvrtek, přiznal, že bezprostředním důvodem jeho rozhodnutí byl televizní přenos tiskové konference, během které Miloš Zeman pověřil Andreje Babiše sestavením vlády. Přitom loni v červnu ještě v Reflexu ke spekulacím k možné prezidentské kandidatuře rezolutně řekl: „Znovu sám sebe zničit? Už jednou jsem ztratil zdraví, rodinu a soukromí dostával jsem se z toho hodně dlouho.“

V aktuálním rozhovoru prozrazuje své postoje k aktuálním povolební situaci, své představy o výkonu prezidentské funkce i své politické preference. Například na otázku, jestli mu dnes není líto, že prozradil, koho volil v parlamentních volbách, odpověděl: „Není. Když v amerických céčkových akčních filmech mafián přiloží pistoli ke spánku své oběti, těsně před tím, než zmáčkne spoušť, pronese: ´Neber to osobně, to je jen byznys´. Já jsem nemohl v Praze volit ODS, protože to mám přesně opačně s Václavem Klausem juniorem: Je to osobní. V řadě věcí s ním souhlasím, například se špatně nastavenou inkluzí, ale my se prostě nemáme rádi. Já uznávám jeho otce, kterého jsem dvakrát zvolil prezidentem, a uznávám jej, přestože s ním v mnoha otázkách nesouhlasím, ale syn nemá formát svého otce. Je pro mě příliš agresivní a působí negativně. A kromě toho byl vždycky proti mně.

Třeba když jsem se těžce rozváděl se svou první ženou, tak to byl právě on, kdo moralizoval, že by si konzervativní politik neměl tyto věci dovolit. A on se teď rozvádí podruhé… Já jsem prostě Václava Klause mladšího v Praze volit nemohl a to byl důvod, proč – i když je mi ODS programově nejblíže a u TOP 09 nesouhlasím s progresivistickým přístupem k Evropské unii, s přijetím eura, s klimatickým alarmismem, který do TOP 09 vnesl Martin Bursík, tak jsem ve středních Čechách dal svůj hlas Mirku Kalouskovi jako člověka, který musí být ve Sněmovně slyšet. Na druhou strnu, když do TOP 09 ohlásil vstup někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, napsal jsem na tweet: Jiří, to zní jako poplašná zpráva. Já jsem volil Kalouska, ne Tebe!“