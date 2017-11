Ponižování a šokující testy. I to musí paralympici vytrpět, aby mohli závodit ve své kategorii

Hannah Cockroftová je držitelkou několika světových rekordů a zlatých medailí z paralympiád a mistrovství světa v závodech na 100, 400, 800 metrů v kategorii T34 (je to kategorie pro lidi s mozkovou obrnou, lidi po mozkové mrtvici nebo s poškozením mozku). Ani ona však neunikne ponižujícím a bolestivým testům, které musí podstoupit při každoročním testováním. Tyto testy mají určit, do které kategorie atlet patří. Cockroftová se procedury rozhodla otevřeně popsat.

„Dělají si s vámi, co chtějí. Mě poslali na všemožné skenování. Nejhorší však bylo, když mi dali elektrody na páteř a dávali mi elektrošoky. Chtěli tak zjistit, jak fungují nervy v mých nohou. Bylo mi z té bolesti špatně,“ popisuje pro stanici BBC testy Cockroftová.

„Lidé si většinou myslí, že se zdravotní stav atletů vyvozuje z lékařské zprávy, ale není to tak. Při testování mě nutili chodit, tak jsem vstala a chodila. Oni řekli, že mám chodit normálně, ale já prostě chodím, tak jak chodím. Pak mi řekli, ať stojím rovně, což také nedokážu. Řekla jsem jim, že v tom tkví mé postižení,“ popsala sportovkyně povinné testy.

„Musíte projít všemi těmito testy, abyste dokázali, že si na postiženého nehrajete. Je to ponižující. Testy probíhají dvakrát za rok. Pochopila bych je ještě u lidí, u kterých se stupeň postižení mění s časem. Někdy je to lepší, někdy horší. Ale to není můj případ a není to ani případ většiny postižených atletů,“ uzavřela svoji zpověď Hannah Cockroftová.

Sportovní federace se ale brání tím, že i mezi postiženými sportovci se najdou takoví, kteří se snaží podvádět.