Kalousek končí jako předseda TOP 09, v listopadu nebude kandidovat

Miroslav Kalousek nebude na listopadovém sněmu obhajovat funkci předsedy TOP 09. Svým odchodem chce umožnit společný postup demokratických subjektů od středu doprava, jak o něm mluvil už loni na podzim. Nechce být skutečným ani zástupným důvodem pro to, aby taková spolupráce nevznikla. Kalousek to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání předsednictva strany. TOP 09 ve volbách minulý týden získala 5,31 procenta hlasů, do Sněmovny se dostala především díky hlasům z pražských okrsků. Od posledních voleb přišla o 19 mandátů, v dolní komoře bude mít sedm poslanců.