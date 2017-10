V Teplicích začala stavba hokejové haly za 230 milionů. Jak bude vypadat?

Stadion nebude mít parametry pro extraligu nebo velké koncerty, ale budou se tam podle pravidel hokejového svazu moci hrát třeba mládežnické zápasy. Míst bude zhruba pro 460 diváků. Podle Kubery je hlavním cílem města podporovat mládež. "Je to dlouhodobá městská strategie. Patříme k městům, která na mládežnický sport dávají opravdu velké peníze. Už to dělá v současnosti kolem osmi tisíc korun na jednoho sportovce. Myslíme si, že není třeba lidi nutit, co mají dělat, ale je třeba je podporovat. Například, aby děti nebyly jen u tabletů nebo notebooků, ale aby se věnovaly sportovním činnostem, které nemusí vést k vrcholovému sportu," řekl Kubera.

Podle projektu měla být cena nižší, limit veřejné zakázky byl 188 milionů korun. Do této částky se ale žádný ze čtyř uchazečů nevešel. Nejnižší nabídku podala společnost Syner, a to 229 milionů. Zastupitelé zvýšili rozpočet a společnost zakázku nakonec získala. S přípravnými pracemi na stavbu začne už tento týden. Stavebně by měla být hala hotová v prosinci 2018, pak je plánován měsíční zkušební provoz.

Novou halu zaplatí Teplice ze svého. Vhodná dotace na ni nebyla. "My bychom o dotaci přemýšleli, určitě bychom ji neodmítali, zejména českou. Na to bohužel nikdo žádné dotace nenabízel," doplnil Kubera. Součástí haly bude mimo jiné deset šaten pro mladé sportovce, u haly vznikne skoro 200 parkovacích míst.

Teplice si mohou dovolit investovat více, než bylo v plánu, na účtech má lázeňské město rezervy ve stovkách milionů korun. Ještě tento týden plánují zahájení rekonstrukce aquacentra za dalších více než 200 milionů.