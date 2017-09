Jedete autem do Německa? Dávejte velký pozor, podstatně se tam zvýšily pokuty pro řidiče

Například pokuta za používání mobilního telefonu (což dělá za volantem běžně i mnoho Čechů) se v Německu zvyšuje z 60 na 100 euro. Pokud při použití telefonu dojde k dopravní nehodě, tak je nově pokuta stanovena na 200 euro a navíc můžete dostat měsíční zákaz řízení.

„Kdo se dívá na svůj telefon během jízdy, ohrožuje životy ostatních lidí,“ řekl k tomu německý ministr dopravy Alexander Dobrindt.

Ještě vyšší pokuty ale dostanou řidiči, kteří omezují na silnicích pohyb záchranné služby či policie. Například pokud okamžitě neuhnete z cesty policejnímu vozu či sanitce, které jedou s pomocí majáčku k zásahu, zdravotnímu případu, či nehodě, tak můžete dostat pokutu až 240 euro a měsíční zákaz řízení k tomu.

Zcela nekompromisně se pak němečtí zákonodárci rozhodli zasáhnout proti nelegálním silničním „závodům“, které si někdy pořádají zejména mladí lidé. Zatím byla za účast v závodě pokuta 400 euro a měsíční zákaz řízení. Teď nový zákon ale umožňuje maximální trest až dva roky vězení a to dokonce i v případě že nikdo nebyl u akce zraněn. Pokud by byl někdo zraněn, či dokonce zabit, horní hranice trestu je nově až 10 let vězení. Zákon se ale nevztahuje pouze na lidi při podobných akcích, ale i na řidiče, kteří zvlášť bezohledným způsobem porušují pravidla silničního provozu. Právě na to by si i čeští řidiči, když jedou Německem, měli dát pozor.

Letos v březnu soud v Berlíně například odsoudil dva mladé řidiče, kteří při nelegálním závodě usmrtili devětašedesátiletého chodce.

„Uděláme všechno, abychom zastavili podobné šílenství a ochránili lidi před takovými idioty,“ řekl podle webu The Local velmi expresivně na adresu nebezpečných řidičů německý ministr spravedlnosti Heiko Maas.