Ženy měly za komunismu lepší sex, tvrdí unikátní studie

Ačkoli se lidé v komunistických režimech ve východní Evropě určitě měli ve většině aspektů hůř než jejich vrstevníci na Západě, našla by se na něm i pozitiva, která ne každého napoprvé napadnou. Jedním z nich je, že ženy v komunistických zemích zřejmě měly o dost lepší sex, než jejich tehdejší západní vrstevnice nebo jejich dnešní dcery. K tomuto závěru dospěla Kristen R. Ghodseeová, profesorka ruských a východoevropských studí na Pennsylvánské univerzitě, ve své eseji publikované v rámci cyklu „Rudé století“.

Autorka cituje například Anu Durčevovou z Bulharska, které je dnes 65 let: „Samozřejmě že spousta věcí byla špatná, ale taky jsem si užila hodně romantiky. Po rozvodu jsem měla práci i slušný plat, a nemusela jsem hledat muže, aby mě podporoval. A tak jsem si mohla užívat, jak jsem chtěla.“

Ana Durčevová také říká, že její intimní život za komunismu byl určitě uspokojivější než intimní život její dcery, která se narodila v 70. letech. „Pořád jenom pracuje a pracuje, a když přijde v noci domů, je tak unavená, že na manžela nemá ani pomyšlení. A jemu to ani nevadí, protože je unavený úplně stejně. A tak si spolu sednou k televizi a koukají na ní jako zombie. To tedy já v jejím věku jsem žila úplně jinak.“

Kristen R. Ghodsee v rámci práci na své eseji mluvila i s ženami v bývalém východním Německu. Jedna třicátnice jí vyprávěla, jak na ní její matka tlačí, aby měla co nejdříve dítě. „Matka vůbec nechápe, o kolik je složitější je mít dítě dnes než před pádem berlínské zdi. Naše matky měly školky a měly jistotu, že když půjdou na mateřskou, do své práce se pak vrátí. Já mám pracovní smlouvy na dobu určitou a na otěhotnění nemám vůbec čas.“

Autorka eseje zmiňuje i to, že komunistické režimy udělaly z ideologických důvodů majících kořeny až v 19. století v učení Fridricha Engelse pro zrovnoprávnění žen více, než demokratické země Západu. Komunisté investovali značné zdroje do vzdělání a školení žen a do zajištění jejich zaměstnanosti. Ženy v komunistických zemích tak byly podstatě nezávislejší, než jejich vrstevnice na západě.

Kateřina Lišková, profesorka brněnské Masarykovy univerzity, zase zjistila, že sexuologové v Československu už v roce 1952 zahájili rozsáhlý výzkum problematiky ženského orgasmu, a v roce 1961 dokonce uspořádali konferenci pouze na toto téma. To by na Západě bylo před sexuální revolucí 60. let zřejmě nemyslitelné.

I když vylepšování pozice žen vrchnostenskými zásahy totalitních režimu určitě nebyly tím správným způsobem, jakým dosáhnout rovnoprávnosti žen, ženám jejich životy aspoň v něčem zlepšily, a to i včetně životů sexuálních.