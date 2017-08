Evropané „své” EU nevěří: Za hlavní ekonomické síly světa považují Čínu a USA

O tom, jak bude Evropská unie rozhodující ekonomickou silou světa a jak kdekoho dohoní a předhoní, slyšíme z Bruselu už mnoho let. Nic takového se ale ani náhodou neděje. Naopak. Nemyslí si to dokonce ani samotní Evropané. Potvrdil to rozsáhlý průzkum, který uskutečnil vlivný americký think tank Pew Research Center. Podle něj si většina obyvatel 10 evropských států myslí, že hlavní ekonomickou silou světa je v současnosti Čína, následují Spojené státy americké.