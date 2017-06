Saúdská Arábie zavedla „daň z hříchů“ – 100 procenty zdanila cigarety a energetické nápoje | Reflex.cz

Na určitém sjednocení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní se dohodly země Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu v květnu. Nečekalo se proto, že Saúdové přikročí k tak radikálnímu kroku, jaký v neděli odstartovali.

Jak napsal list Saudi Gazette, cena jedné plechovky Red Bullu dnes v Saúdské Arábii stojí od 10 do 12 místních rialu. Jeden rial je v přepočtu 6,28 koruny. Aby byly ceny alespoň pro zákazníky opticky udrženy, někteří výrobci nápojů promptně přistupují k snížení objemu svých plechovek, které prodávají na saúdském trhu.

Saúdskoarabský úřad, který se stará o výběr daní mezitím uvedl, že zvýšení těchto daní přinese za pouhých šest měsíců do státní pokladny navíc kolem 2 miliardy dolarů.

Od čtvrtého čtvrtletí letošního roku plánují razantní zvýšení spotřebních daní také Spojené arabské emiráty. Zde by následné zvýšení cen mohlo postihnout miliony turistů, kteří jezdí především do oblíbené Dubaje. To by se mělo dotknout i Čechů, protože Dubaj patří k jednomu z hitů posledních sezon i u nás.